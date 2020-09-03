SPKC: вероятность заразиться Covid-19 в общественном транспорте крайне мала

Он подчеркнул, что пассажиры общественного транспорта могут заразиться каким-то другим вирусом, но вероятность появления источника Covid-19 в конкретном автобусе крайне мала. По его словам, в настоящее время показатели заболеваемости не настолько высоки, чтобы существовал большой риск заражения в автобусе. Однако эксперт не исключает, что ситуация может измениться.

Перевощиков также заявил, что есть сообщения о случаях, когда переболевший Covid-19 человек в течение относительно долгого времени после выздоровления мог выделять вирус. По его словам, в Латвии были случаи, когда вирус выделялся в течение 40 дней, а в мире известны случаи, когда вирус выделялся и по прошествии 60 дней. Эксперт отметил, что примерно у каждого десятого человека с Covid-19 симптомы отсутствуют.

Перевощиков сообщил, что в последнее время увеличилось количество пользователей приложения "Останови Covid" - в четверг эта цифра достигла 133 тысяч человек. Эпидемиолог считает, что в ближайшее время приложением будет пользоваться почти каждый десятый житель Латвии.

Как сообщалось, с начала распространения Covid-19 было зарегистрировано несколько случаев, когда инфицированные новым коронавирусом лица ехали в общественном транспорте. Например, в середине августа человек с Covid-19 ехал в автобусе Рига-Лиепая.