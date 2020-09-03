Чт, 3.09.2020
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Кришьянис Кариньш о росте заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии

В Кенгарагсе сбили мальчика на самокате

Иллюстративное фото

ФОТО: Unsplash

В четверг вечером, 3 сентября, в Риге сбили мальчика на самокате, сообщает портал Apollo.

По предварительной информации, Госполиция в 18:12 получила вызов на перекресток улиц Рушону и Прушу, где был сбит ребенок на самокате. Информацию для портала Apollo подтвердила представитель Госполиции Криста Андерсоне.

Она добавила, что на месте происшествия работает бригада полиции, и более подробная информация об обстоятельствах ДТП пока недоступна.

На фотография, опубликованных в Facebook видно, что на место происшествия прибыли врачи и мальчик находится на носилках.

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