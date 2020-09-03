В Кенгарагсе сбили мальчика на самокате

По предварительной информации, Госполиция в 18:12 получила вызов на перекресток улиц Рушону и Прушу, где был сбит ребенок на самокате. Информацию для портала Apollo подтвердила представитель Госполиции Криста Андерсоне.

Она добавила, что на месте происшествия работает бригада полиции, и более подробная информация об обстоятельствах ДТП пока недоступна.

На фотография, опубликованных в Facebook видно, что на место происшествия прибыли врачи и мальчик находится на носилках.