В Германии найдены тела пятерых детей. Их мать пыталась покончить с собой

Согласно данным, в полицию позвонила бабушка детей. Она сообщила, что ее дочь (женщина 27-и лет) убила пятерых детей и забрала из дома еще одного ребенка - 11-летнего сына. По словам бабушки, дочь собиралась покончить с собой.

Мать шестерых детей прыгнула под поезд на железнодорожной станции города Дюссельдорф. Она получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Ее 11-летний сын не пострадал. Он находится с бабушкой.

Мотив матери детей пока неизвестен, ее будут допрашивать позже, сообщила полиция.