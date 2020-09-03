Чт, 3.09.2020
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Ангела Меркель

В Германии найдены тела пятерых детей. Их мать пыталась покончить с собой

ФОТО: Pixabay

В квартире немецкого города Золинген обнаружили тела пятерых детей, сообщает "Медуза" со ссылкой на Bild. Погибли три девочки и двое мальчиков в возрасте от одного года до восьми лет.

Согласно данным, в полицию позвонила бабушка детей. Она сообщила, что ее дочь (женщина 27-и лет) убила пятерых детей и забрала из дома еще одного ребенка - 11-летнего сына. По словам бабушки, дочь собиралась покончить с собой.

Мать шестерых детей прыгнула под поезд на железнодорожной станции города Дюссельдорф. Она получила тяжелые травмы и была доставлена в больницу. Ее 11-летний сын не пострадал. Он находится с бабушкой.

Мотив матери детей пока неизвестен, ее будут допрашивать позже, сообщила полиция.

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