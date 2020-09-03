Комиссии Сейма смогут собираться очно

Сегодня руководство Сейма вместе с главами комиссий приняло решение, что депутаты смогут собираться на заседания комиссий очно, при этом сохраняя возможность удаленного участия в заседании. Средства массовой информации по-прежнему смогут участвовать в заседаниях только удаленно.

Если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, сам Сейм также планирует проводить очные пленарные заседания.