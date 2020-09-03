Чт, 3.09.2020
Юрмальское шоссе - самый интенсивный участок дороги в Латвии, в теплые летние дни интенсивность движения здесь превышает 70 тысяч транспортных единиц в день, и я убежден, что поток автомобилей в 100 тысяч единиц в день - это лишь вопрос времени. Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi

Комиссии Сейма смогут собираться очно

Иллюстративное фото

ФОТО: Ieva Leiniša/LETA

Комиссии Сейма теперь смогут собираться очно, однако приглашенные лица по-прежнему  смогут принимать участие в собраниях только удаленно, сообщил агентству LETA член президиума Сейма Андрей Клементьев.

Сегодня руководство Сейма вместе с главами комиссий приняло решение, что депутаты смогут собираться на заседания комиссий очно, при этом сохраняя возможность удаленного участия в заседании. Средства массовой информации по-прежнему смогут участвовать в заседаниях только удаленно.

Если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, сам Сейм также планирует проводить очные пленарные заседания.

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