Комиссии Сейма смогут собираться очно

Комиссии Сейма теперь смогут собираться очно, однако приглашенные лица по-прежнему смогут принимать участие в собраниях только удаленно, сообщил агентству LETA член президиума Сейма Андрей Клементьев.
Сегодня руководство Сейма вместе с главами комиссий приняло решение, что депутаты смогут собираться на заседания комиссий очно, при этом сохраняя возможность удаленного участия в заседании. Средства массовой информации по-прежнему смогут участвовать в заседаниях только удаленно.
Если эпидемиологическая ситуация в стране не ухудшится, сам Сейм также планирует проводить очные пленарные заседания.
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