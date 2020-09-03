Сборная Латвии по футболу у себя дома не смогла забить Андорре

Матч завершился со счётом 0:0.

Уже на пятой минуте матча хозяева получили право на исполнение опасного штрафного за нарушение правил на Владиславе Фёдорове, но мяч после удара Яниса Икауниекса пришёлся рядом со штангой.

10 минут спустя у Икауниекса была ещё одна возможность открыть счёт, но футболист РФШ не смог переиграть вратаря Андорры.

До перерыва латвийские футболисты больше владели мячом, контролировали ход встречи и создавали моменты, но распечатать ворота гостей наша команда так и не сумела.

На 55-й минуте у сборной Латвии появился реальный шанс, чтобы открыть счёт в матче - за нарушение на Владиславе Гутковском арбитр встречи назначил 11-метровый удар. К точке подошёл Янис Икауниекс, который вновь не смог переиграть вратаря.

Пятнадцать минут спустя Гутковскис не смог совладать с эмоциями и ответил на провокацию соперника, за что незамедлительно получил красную карточку и был удалён с поля.

🇱🇻 Vladislavs Gutkovskis wyleciał z boiska z Andorą. #LVAANDpic.twitter.com/OYpigqBOaN — Kamil Rogólski (@K_Rogolski) September 3, 2020

Играя в меньшинстве сборная Латвии продолжала играть первым номером, создавала моменты, проверяла на прочность штангу ворот Андорры (удар головой Андрея Цыганика) и пыталась затолкать мяч в сетку с расстояния двух метров (снова Икауниекс) - всё тщетно.

Отметим, что для главного тренера латвийской сборной Дайниса Казакевича этот матч стал первым официальным у руля национальной команды. Также дебют за сборную оформил игрок "Валмиеры" Алвис Яунземс.

Следующий матч в рамках Лиги Наций сборная Латвии проведёт 6 сентября на выезде против Мальты. Затем в октябре у команды Казакевича запланированы игры против Фарерских островов (на выезде) и Мальты (дома).

Видео: Лучшие моменты матча Латвия - Андорра