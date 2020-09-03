Чт, 3.09.2020
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Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
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В Минске арестовали двух бывших телеведущих. Они выступали против задержания протестующих

Александр Лукашенко

ФОТО: Alexander Astafyev/Alexander Astafyev/POOL/TASS

Районный суд Минска в четверг, 3 сентября, вынес постановление о десятидневном административном аресте двум бывшим телеведущим за "участие в несанкционированной акции". Они выступали против задержания протестующих, сообщает "Радио Свобода".

Как отмечает издание, одного из ведущих - Дениса Дудинского судили без адвокатов: им не сообщили, в каком суде пройдет заседание.

Журналистов задержали накануне вооруженные люди в форме. 

Дудинский работал на государственном телеканале "Беларусь 1", он вел программу "Доброе утро, Беларусь". Телеведущий был задержан возле магазина сувениров Symbal.by, где собрались люди, чтобы поддержать объявивший о закрытии магазин. После этого он выставил пост, в котором осуждал действия ОМОНа. 

Дмитрий Кохно вел передачу "Удачи в придачу" на ОНТ. Он осудил задержания посетителей магазина Symbal.by. В результате оба телеведущих были уволены. 

11 августа Кохно призвал своих коллег "перестать врать" белорусам и быть солидарными с протестующими.

Напомним, в Беларуси уже четвертую неделю подряд продолжаются массовые протесты против состоявшихся 9 августа президентских выборов.

По официальным результатам, Лукашенко получил 80,1% голосов, тогда как кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - всего 10,1%. 

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