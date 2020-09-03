В Минске арестовали двух бывших телеведущих. Они выступали против задержания протестующих

Как отмечает издание, одного из ведущих - Дениса Дудинского судили без адвокатов: им не сообщили, в каком суде пройдет заседание.

Журналистов задержали накануне вооруженные люди в форме.

Дудинский работал на государственном телеканале "Беларусь 1", он вел программу "Доброе утро, Беларусь". Телеведущий был задержан возле магазина сувениров Symbal.by, где собрались люди, чтобы поддержать объявивший о закрытии магазин. После этого он выставил пост, в котором осуждал действия ОМОНа.

Дмитрий Кохно вел передачу "Удачи в придачу" на ОНТ. Он осудил задержания посетителей магазина Symbal.by. В результате оба телеведущих были уволены.

11 августа Кохно призвал своих коллег "перестать врать" белорусам и быть солидарными с протестующими.

Напомним, в Беларуси уже четвертую неделю подряд продолжаются массовые протесты против состоявшихся 9 августа президентских выборов. По официальным результатам, Лукашенко получил 80,1% голосов, тогда как кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - всего 10,1%.