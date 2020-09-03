Чт, 3.09.2020
В CSDD есть светлые головы, которые могут обеспечить нам безопасность и уменьшение эмиссии СО2 в воздух, а также сократить время в дороге на каких-то пять-десять минут, которые иногда действительно решают. Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора
Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора
4

Россия и Беларусь могут перенаправить потоки нефти из Клайпеды в Россию

Иллюстративное фото

ФОТО: VIKTOR DRACHEV / AFP

Премьер-министры России и Беларуси Михаил Мишустин и Роман Головченко обсудили возможность переориентации транзита нефти из порта Клайпеды в российские порты.

"Например, это может быть Усть-Луга", - заявил журналистам в четверг, 3 сентября, в Минске министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, этим вопросом займутся Москва и Минск.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что надеется договориться с Россией о тарифах, чтобы переориентировать грузовые потоки, реагируя на санкции, введенные странами Балтии в отношении официальных лиц белорусского режима.

В понедельник, 31 августа, все три прибалтийских государства объявили о введении санкций против Лукашенко и 29 других официальных лиц его режима, ответственных за фальсификацию результатов выборов и жестокое подавление мирных демонстраций.

Правительство Литвы в ответ на замечание Лукашенко указало, что Беларусь накажет не только литовские компании, но и себя, если переместит грузы из Клайпедского порта.

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ
Back