Россия и Беларусь могут перенаправить потоки нефти из Клайпеды в Россию

"Например, это может быть Усть-Луга", - заявил журналистам в четверг, 3 сентября, в Минске министр энергетики России Александр Новак.

По его словам, этим вопросом займутся Москва и Минск.

Президент Беларуси Александр Лукашенко ранее заявлял, что надеется договориться с Россией о тарифах, чтобы переориентировать грузовые потоки, реагируя на санкции, введенные странами Балтии в отношении официальных лиц белорусского режима.

В понедельник, 31 августа, все три прибалтийских государства объявили о введении санкций против Лукашенко и 29 других официальных лиц его режима, ответственных за фальсификацию результатов выборов и жестокое подавление мирных демонстраций.

Правительство Литвы в ответ на замечание Лукашенко указало, что Беларусь накажет не только литовские компании, но и себя, если переместит грузы из Клайпедского порта.