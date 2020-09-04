В отношении Насти Ивлеевой завели дело по признакам нарушения закона о рекламе

Нарушение было замечено в ролике "Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/ AGENTSHOW 2.0", который вышел на YouTube-канале Ивлеевой в 2019 году.

Федеральная антимонопольная служба отмечает, что на видео демонстрируется процесс приготовления алкогольного коктейля. Вермут повернут этикеткой к зрителям, но торговая марка тоника, который тоже используется для приготовления коктейля, не показана.

Закон о рекламе запрещает рекламу алкоголя в интернете. На видео есть видимый рекламный объект, а ролик побуждает к покупке - в данном случае алкогольного напитка определенной марки.

"Реклама алкоголя в Интернете согласно действующему законодательству запрещена", - цитирует "Медуза Александра Евлампиева врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС России.