Пт, 4.09.2020
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официальный пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано
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  • В отношении Насти Ивлеевой завели дело по признакам нарушения закона о рекламе

В отношении Насти Ивлеевой завели дело по признакам нарушения закона о рекламе

Настя Ивлеева

ФОТО: Instagram/_agentgirl_

Управление Федеральной антимонопольной службы (ФАС) по Ленинградской области завело дело в отношении телеведущей и блогера Анастасии Ивлеевой по признакам нарушения закона о рекламе. Об этом сообщает "Медуза" со ссылкой на сайт ведомства.

Нарушение было замечено в ролике "Газманов о мерзких привычках, политике и первой любви/ Сальтуха в 67/ AGENTSHOW 2.0", который вышел на YouTube-канале Ивлеевой в 2019 году.

Федеральная антимонопольная служба отмечает, что на видео демонстрируется процесс приготовления алкогольного коктейля. Вермут повернут этикеткой к зрителям, но торговая марка тоника, который тоже используется для приготовления коктейля, не показана. 

Закон о рекламе запрещает рекламу алкоголя в интернете. На видео есть видимый рекламный объект, а ролик побуждает к покупке - в данном случае алкогольного напитка определенной марки. 

"Реклама алкоголя в Интернете согласно действующему законодательству запрещена", - цитирует "Медуза Александра Евлампиева врио заместителя руководителя Ленинградского УФАС России.

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