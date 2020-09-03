На заседании НАТО обсудят отравление Навального

Североатлантический совет соберется в пятницу, 4 сентября, по окончании которого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит перед СМИ.

Ожидается, что альянс 30 стран единогласно обратится к России с призывом провести общее расследование этого дела, заявили дипломаты.

Навальный был госпитализирован рано утром 20 августа в Омске с отравлением неясного происхождения. Он был введен в состояние искусственной комы.

В России врачи не смогли выяснить причину его заболевания, немецкие подозревали отравление ингибитором холинэстеразы.

Как заявило в среду, 2 сентября, правительство Германии, в настоящее время имеются убедительные доказательства того, что Навальный был отравлен ядом, принадлежащим группе "Новичок".

К этому классу веществ относятся боевые отравляющие вещества, в том числе "Новичок".