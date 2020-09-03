На заседании НАТО обсудят отравление Навального

В четверг, 3 сентября, в НАТО заявили, что в пятницу, 4 сентября, состоится специальное заседание совета альянса, на котором будет обсуждаться реакция на отравление российского оппозиционера Алексея Навального.
Североатлантический совет соберется в пятницу, 4 сентября, по окончании которого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выступит перед СМИ.
Ожидается, что альянс 30 стран единогласно обратится к России с призывом провести общее расследование этого дела, заявили дипломаты.
Навальный был госпитализирован рано утром 20 августа в Омске с отравлением неясного происхождения. Он был введен в состояние искусственной комы.
В России врачи не смогли выяснить причину его заболевания, немецкие подозревали отравление ингибитором холинэстеразы.
Как заявило в среду, 2 сентября, правительство Германии, в настоящее время имеются убедительные доказательства того, что Навальный был отравлен ядом, принадлежащим группе "Новичок".
К этому классу веществ относятся боевые отравляющие вещества, в том числе "Новичок".
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