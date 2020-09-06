Видео ⟩ Вячеслав Бутусов: "Я обязан был смотреть все фильмы Алексея Балабанова"

"Я обязан был смотреть все фильмы Алексея Балабанова, поскольку мы дружили", - сказал Вячеслав.

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"Он подчеркнул слово "обязан", так как был момент, когда он уже не мог их смотреть, но делал это по дружбе, по обстоятельствам.

"Во многих случаях - эта эстетика мне не то, чтобы неприятна, она мне противопоказана. Это тяжелое похмелье..." - объяснил музыкант.

Особенно он это почувствовал, когда начался жесткий период соцреализма в его фильмах. В качестве примера был назван фильм "Груз 200". Было сделано предположение, что через страдание приходит понимание, на что Бутусов ответил:

"Видите, Николай, я через некоторые страдания прихожу к пониманию истинных вещей. К чему мы стремимся. Но страдания Иисуса Христа на кресте, они у меня вызывают совсем другие ощущения... Я чувствую полноту и несправедливость этих страданий. Я понимаю к чему это все".

Простое "избиение младенцев" для него является условным символическим эпизод в жизни человеческой библиографии. Понятно, что у каждого из интерпретаторов свое видение. Когда режиссер берет тему, он берет на себя ответственность за то, что показывает.

Что касается "Груза 200", то, по мнению Бутусова, сразу ощущается отравление.

"Это тяжелое зрелище", - указал он.

На каком-то этапе Бутусов это обсуждал с Балабановым, а потом они перестали говорить.

Ему показалось, что последняя работа режиссера была посветлее. Вообще музыкант дружил с ним еще со студенческих лет. Вячеслав Геннадьевич объясняет, что он как знающий мог позволить себе критику, но старался ее избегать. Часто бывало так, что Балабанов приглашал музыканта на просмотры к себе домой. Шли переговоры, чтобы Бутусов сыграл в картине "Я тоже хочу".

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Фильм "Брат" он воспринимает как нечто родное, но ему не хватает романтизма.

"Там звучит наша музыка, которую выбрал Алексей самостоятельно. Он сам прописывал где и какой момент будет звучать", - вспоминал Бутусов.

Посиделки, которые показаны в картине похожи на то, что было в реальности. Тем не менее, конечно, все отличалось. Когда он познакомился со съемочным процессом, то понял, что он полон мучительных ожиданий.

Сергея Бодрова он вспоминает как "брата по духу". Когда они встретились в первый раз, то было ощущение, будто бы уже давно знакомы, но давно не виделись. Вячеслав Геннадьевич подчеркнул, что Сергея Бодрова было "легко любить", а это "подарок судьбы".

Видео: Вячеслав Бутусов в программе "Ещенепознер"