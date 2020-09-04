Пт, 4.09.2020
Юрмальское шоссе - самый интенсивный участок дороги в Латвии, в теплые летние дни интенсивность движения здесь превышает 70 тысяч транспортных единиц в день, и я убежден, что поток автомобилей в 100 тысяч единиц в день - это лишь вопрос времени. Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi

Фото ⟩ Musiqq дали концерт на крыше торгового центра

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

Чтобы отметить новый учебный год многие школьники вместе со своими семьями насладились концертом Musiqq, который прошел на парковке торгового центра Domina Shopping 3 сентября. Смотрите фото с концерта!

Musiqq порадовали публику крупнейшими хитами, созданными за десять лет существования коллектива - новыми мелодиями из недавно вышедшего альбома "10", а также своими известными и полюбившимися

Галерея: Концерт группы Musiqq на крыше супермаркета

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