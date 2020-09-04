Фото ⟩ Musiqq дали концерт на крыше торгового центра

Чтобы отметить новый учебный год многие школьники вместе со своими семьями насладились концертом Musiqq, который прошел на парковке торгового центра Domina Shopping 3 сентября. Смотрите фото с концерта!
Musiqq порадовали публику крупнейшими хитами, созданными за десять лет существования коллектива - новыми мелодиями из недавно вышедшего альбома "10", а также своими известными и полюбившимися
Галерея: Концерт группы Musiqq на крыше супермаркета
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