Евросоюз все-таки не будет вводить санкции против Лукашенко

Санкции Евросоюза не коснутся Александра Лукашенко, поскольку в Берлине против этого, желая на любых условиях сохранить открытым канал коммуникаций с Минском, пишет Deutsche Welle со ссылкой на Die Welt.
Власти Германии и Франции считают, что "при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", цитирует "Дождь" немецкое издание Die Welt.
При этом каждый санкционный список должен быть одобрен всеми членами ЕС, а несколько несколько стран Балтии и Польша продолжают выступать за меры лично против президента Беларуси, отмечает издание.
Позицию Германии поддерживают Франция и Италия. Санкционный список ЕС пока не обнародован.
"Переговоры - крайне трудные, поскольку каждый перечень утверждается в неопровержимом на уровне суда формате и единогласно всеми странами-членами" Евросоюза, приводит слова высокопоставленного диппредставителя ЕС Deutsche Welle.
Дипломат не исключил, что в дальнейшем могут быть представлены дополнительные санкционные списки Евросоюза.
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