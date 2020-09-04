Евросоюз все-таки не будет вводить санкции против Лукашенко

Власти Германии и Франции считают, что "при любых обстоятельствах каналы связи с Лукашенко нужно держать открытыми", цитирует "Дождь" немецкое издание Die Welt.

При этом каждый санкционный список должен быть одобрен всеми членами ЕС, а несколько несколько стран Балтии и Польша продолжают выступать за меры лично против президента Беларуси, отмечает издание.

Позицию Германии поддерживают Франция и Италия. Санкционный список ЕС пока не обнародован.

"Переговоры - крайне трудные, поскольку каждый перечень утверждается в неопровержимом на уровне суда формате и единогласно всеми странами-членами" Евросоюза, приводит слова высокопоставленного диппредставителя ЕС Deutsche Welle.

Дипломат не исключил, что в дальнейшем могут быть представлены дополнительные санкционные списки Евросоюза.