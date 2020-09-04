Пт, 4.09.2020
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Скандал перед матчем сборной России: жест Смолова перед матчем оскорбил сербов

Фёдор Смолов

ФОТО: AFP/SCANPIX

Сборная России по футболу стартовала в Лиге Наций с домашней победы над Сербией (3:1), но ещё до начала игры российские футболисты попали в неприятную историю.

Сербы обиделись на баннер с расписанием матчей сборной России, на котором Фёдор Смолов изображает ладонями двухглавого орла. Для сербов этот орёл является символом геноцида в Косово и подобным жестом сербов дразнят албанцы.

Двуглавый чёрный орёл - не только национальный герб Албании, но и интернациональный жест албанских отрядов, участвовавших в этнических чистках сербов во время конфликта на Балканах.

Подобным жестом этнические албанцы Джердан Шакири и Гранит Джака провоцировали болельщиков после голов в ворота Сербии на чемпионате мира.

Стоит отметить, что баннер со Смоловым был опубликован ещё 4 марта, когда стало известно расписание сборной России. Тогда это не вызвало резонанса, а сегодня подобное выглядит не очень уместно.

Кстати, журналист Василий Конов написал, что кадр со Смоловым был сделан для официальной фотосессии FIFA перед ЧМ-2018. В таком случае никаких претензий к Смолову быть не должно - он вряд ли в 2018 году имел ввиду то, о чём сейчас пишут.

Позднее вину за случившийся конфуз взял на себя официальный Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге:

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