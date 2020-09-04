Скандал перед матчем сборной России: жест Смолова перед матчем оскорбил сербов

Сербы обиделись на баннер с расписанием матчей сборной России, на котором Фёдор Смолов изображает ладонями двухглавого орла. Для сербов этот орёл является символом геноцида в Косово и подобным жестом сербов дразнят албанцы.

Перед матчем России - Сербия появляется рекламный коллаж, на котором Федор Смолов изображает ладонями орла. Все бы ничего. Но! Это символ АЛБАНСКОГО ОРЛА. Для сербов это символ геноцида в Косово. Боже, кто вложил в голову Смолова это? Да еще перед матчем с сербами! @A_Gasparyan pic.twitter.com/pFyHMrmDVb — Андрей Малосолов (@AndreiMalosolov) September 3, 2020

Двуглавый чёрный орёл - не только национальный герб Албании, но и интернациональный жест албанских отрядов, участвовавших в этнических чистках сербов во время конфликта на Балканах.

Подобным жестом этнические албанцы Джердан Шакири и Гранит Джака провоцировали болельщиков после голов в ворота Сербии на чемпионате мира.

Outro ponto interessante disso tudo é que Kosovo, antigo território da Iugoslávia, era dominado pela Sérvia e declarou independência do país em 2008, para fúria dos sérvios. Isso explica a polêmica por causa das comemorações de Shaqiri e Xhaka quando marcaram contra a Sérvia. pic.twitter.com/jHuXJmSCme — Camisa 8 (@camisa_oito) May 12, 2020

Стоит отметить, что баннер со Смоловым был опубликован ещё 4 марта, когда стало известно расписание сборной России. Тогда это не вызвало резонанса, а сегодня подобное выглядит не очень уместно.

Кстати, журналист Василий Конов написал, что кадр со Смоловым был сделан для официальной фотосессии FIFA перед ЧМ-2018. В таком случае никаких претензий к Смолову быть не должно - он вряд ли в 2018 году имел ввиду то, о чём сейчас пишут.

Позднее вину за случившийся конфуз взял на себя официальный Twitter Евро-2020 в Санкт-Петербурге:

Жест игрока сборной не имеет ничего общего с политической репрезентацией.

Это экспрессивное выказывание на тему герба России, который находится у Федора за спиной. Нам жаль, что появилась такая искаженная интерпретация. Меньше всего мы хотели кого-то оскорбить. Это наша ошибка. — ЕВРО-2020 в Санкт-Петербурге (@euro2020spb) September 3, 2020