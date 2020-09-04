"Я просто хочу, чтобы получила по заслугам и все!" Внучка о бабушке, убившей ее новорожденного

Согласно выдвинутому прокуратурой обвинению, ночью 4 апреля 2019 года Сандра Митревица, имеющая медицинское образование, дома в Елгавском крае приняла роды у внучки. Она не вызвала неотложную медицинскую помощь, похитила только что рожденного ребенка и унесла, говорится в обвинении.

Мать ребенка, Синтия, больше не видела своего ребенка и не знает, где он. "Я сама не была способна, но просто отношение бабули, но я больше ничего не скажу", - заявила Синтия.

24-летняя женщина по этому уголовному делу проходит в качестве потерпевшей.

"Я просто хочу, чтобы получила по заслугам и все! Если бы я знала, что будет такой результат, я бы сделала все по-другому", - добавила Синтия.

Митревица с ноября прошлого года находится в заключении. Прокуратура требует сурового наказания, вплоть до пожизненного заключения, однако адвокат все еще надеется на полное оправдание.

"Конечно, Сандра Митревица в данный момент не признает совершенное. Она чувствует себя невиновной. (...) Конечно, есть какие-то доказательства. Но есть вопрос об их качестве, о том, достаточно ли их и как это все", - сказал ее адвокат Алдис Лиепиньш.

"Ситуация такова, что конкретно этот труп не был обнаружен, но прокурор убеждена, что зафиксированных доказательств будет достаточно для предъявления обвинения именно в убийстве", - ситуацию прокомментировала прокурор Зинта Мейя.

Обвиняемая прибыла в зал суда в сопровождении двух полицейских. Обвиняемая на вопрос, признает ли она себя виновной, ответила отрицательно. В свою очередь, на вопрос, куда делся новорожденный, ответил ее адвокат: "Уважаемые, она сейчас находится здесь до судебного процесса и не хочет давать интервью. Нам необходимо сосредоточиться на судебном процессе, а не быть сейчас медиа-звездой".

Обвиняемая, в свою очередь, заявила, что уже ответила на все вопросы, сообщает Panorāma.

Добавим, что женщина обвиняется по двум статьям - в похищении человека, а также убийстве при отягчающих обстоятельствах, так как жертва была в беспомощном состоянии. Если женщину признают виновной, ей грозит пожизненное заключение.

Видео: Сюжет Panorāma на латышском языке