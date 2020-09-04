Фото ⟩ В Латвии открыта первая автомойка конвейерного типа. Здесь же специальное световое шоу

ФОТО: Пресс-фото

Длина новой автомойки составляет 40 метров, одновременно на ней могут обслуживаться 5-6 автомобилей. Во время мойки, которая занимает около 3-х минут, пассажиры автомобиля могут наслаждаться специальным световым шоу.

ФОТО: Пресс-фото

"Автомойки конвейерного типа очень широко распространены и востребованы в США, именно поэтому оборудование для новой автомойки мы везли из Хьюстона, штат Техас, от поставщика, который производит такое оборудование уже шестьдесят лет и продает по всему миру. Главное преимущество по сравнению с классическими автомойками в том, что одновременно, с неизменным качеством мойки, можно обслуживать несколько автомобилей.

В течение часа в среднем можно помыть 100 автомобилей, что существенно снижает вероятность очереди для водителей",

- пояснил член правления Wash & Drive Аугустс Иесалниекс, отметив, что в сентябре будут ознакомительные цены, при которых стоимость мойки автомобиля будет начинаться с 3 евро.

ФОТО: Пресс-фото

Новая услуга мойки машин конвейерного типа включает классические элементы очистки – мойка машины, не забывая о колесах и днище, доступна обработка пеной и текстилем в деликатном режиме, а также рядом можно воспользоваться пылесосом для очистки салона. Водители смогут выбрать одну из 4 программ, а мощные пылесосы можно будет удобно использовать рядом, в отдельной зоне под крышей.

Предприятие сейчас работает над тем, чтобы в ближайшие месяцы начать строительные работы для возведения еще нескольких новых автомоек конвейерного типа в Риге. Предусматривается, что после этого автомойки такого типа будут созданы и в других крупнейших городах Латвии.

ФОТО: Пресс-фото

Новая автомойка конвейерного типа дополняет сеть Wash & Drive по всей Латвии, в которую входят 13 станций самообслуживания, самая новая из которых была открыта в Риге в мае этого года.

В Риге сейчас 5 автомоек самообслуживания Wash & Drive, две в Лиепае и по одной в Елгаве, Салдусе, Вентспилсе, Цесисе, Валмиере и Даугавпилсе.

Собственниками сети Wash & Drive в равных долях являются ООО BTCG и предприниматель инвестор Айгарс Кесенфелдс.