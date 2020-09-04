В Литве за сутки 26 новых случаев Covid-19, в Эстонии - 15

Литва

За минувшие сутки в Литве подтверждено 26 новых случаев коронавируса, общее количество составило 3004, сообщило в пятницу Министерство здравоохранения Литвы.

В данный момент коронавирусной инфекцией в стране больны 985 человек, 1920 выздоровели.

От Covid-19 в Литве скончались 86 человек, 13 зараженных умерли по другим причинам. В изоляции находятся 4593 человека.

С 1 июня в Литве установлены 204 привозных случая.

За минувшие сутки в лабораториях взято 4918 проб, в целом проверены 658 662 пробы на коронавирус.

Эстония

За последние сутки в Эстонии было проанализировано 2106 тестов на Covid-19, вызванных вирусом SARS-CoV-2, 15 проб дали положительный результат, пишет Rus.Postimees.

Таким образом, заболеваемость на 100 000 человек составила ровно 16.

Согласно Регистру народонаселения, больше всего положительных результатов поступило из Харьюмаа, где коронавирусом заразились семь человек. В Ида-Вирумаа заболели трое, в Йыгевамаа - один человек. Еще в четырех случаях информация о месте жительства больных в Регистре народонаселения отсутствует. Тесты тех, кто был проверен в связи с проходящим в Южной Эстонии этапом чемпионата мира по ралли (WRC), оказались отрицательными.

В двух из семи случаев в Харьюмаа вирус был привезен из-за границы (в одном случае из ЕС и во втором случае из РФ). Один человек подхватил вирус от знакомого. Один вирус связан с Русским театром, в связи с чем он минимум на две недели закрыл свои двери. Обстоятельства остальных случаев устанавливаются.

Один из четырех иностранцев, сдавших анализы на коронавирус, имеет отношение к спортивному соревнованию Ironman. Он находится в изоляции.

Под наблюдением Пыхьяского регионального отделения Департамента здоровья четыре активные вспышки, из которых к очагам Ülemiste City и "Нымме Калью" сейчас имеют отношение восемь заболевших, а к очагу вечеринки в сауне – шестеро. Вспышка в Русском театре насчитывает шесть случаев заболевания (на работе и в кругу семьи).

Всего Пыхьяское региональное отделение наблюдает более 500 человек. Два случая в Ида-Вирумаа связаны с заболеванием в кругу семьи.

Под наблюдением Идаского регионального отделения Департамента здоровья в связи с SARS-CoV-2 находятся 700, из которых 105 больны. Идаское региональное отделение работает с пятью активными вспышками, самая крупная из которых связана с шахтой "Эстония" (56 заболевших, из них 31 работник и 23 тех, кто был с ними в близком контакте). С очагом бара Jõhvi Kelder связаны 15, с британским очагом, возникшим после визита в Эстонию живущих в Соединенном Королевстве родственников, - 13 случаев, с очагом шахты "Оямаа" - девять, а с очагом Вируской тюрьмы - пять случаев заражения (три работника и два члена семьи).

По состоянию на утро 4 сентября, в Эстонии с коронавирусной инфекцией госпитализированы десять человек, на искусственной вентиляции легких - ни одного.

На сегодняшний день в больницах завершено 414 случаев заболевания Covid-19 у 401 человека.

По состоянию на сегодняшний день выздоровели 2157 человек. Из них истории болезни 1 632 человека завершены (75,7%), у 525 человек (24,3%) с момента положительного результата теста прошло более чем 28 дней, и они не находятся на больничном лечении, т. е. ожидают подтверждения выздоровления.

Всего в Эстонии сделано более 156 000 первичных тестов, из них 2 456, т.е. 1,6 процента были положительными на вирус SARS-CoV-2.