RUS TVNET завершает серию статей "Мы выбираем спорт!", в которой мы на протяжении двух месяцев рассказывали о том, какими видами спорта можно заниматься в Латвии, с какими проблемами сталкиваются родители и чем руководствоваться при выборе спортивной секции. Согласитесь, эта серия была бы неполной, если бы мы не поговорили о самом популярном спорте мира - футболе.

У меня есть ребёнок, в какую школу мне его отдать?

Мест, где можно заниматься футболом - огромное количество. Даже если брать во внимание только Ригу, то практически в каждом районе столицы есть несколько стадионов, клубов и школ, куда можно отдать ребёнка. Мы решили поговорить с тренерами трёх самых популярных школ в Риге и отправились в "Метту", "Динамо" и Рижскую футбольную школу (РФШ).

Тренер команд U-12 и U-16 в РФШ Дмитрий Кохан отметил, что прежде чем выбрать место, где будет заниматься ребёнок, нужно понять сколько ему лет. По словам тренера, сейчас есть места, куда детей берут и в три, и в четыре года, но это больше развитие физических качеств, чем футбол. Кохан считает, что отдавать ребёнка в спорт нужно с пяти или шести лет.

"Я бы вначале отдавал ближе к месту жительства, чтобы не было длинных переездов и стояния в пробках. В каждом районе есть возможность отдать куда-то ребёнка. Это если мы говорим о совсем маленьких. Потом уже надо смотреть и анализировать. Если у ребёнка есть координация, скорость, физические качества, тогда уже нужно смотреть на школу и тренера, чтобы отдать уже к конкретному человеку", - говорит Кохан.

Матч РФШ - "Даугавпилс" (U-16) ФОТО: TVNET

Тренер команд U-12 и U-13 в рижском клубе "Метта" Роман Квачов также считает, что лучший вариант для самых маленьких - это рядом с домом.

"Нет смысла из Вецмилгрависа ездить на тренировку в Кенгарагс. В этом возрасте неважно, что это за клуб. Важно, чтобы его познакомили с футболом, чтобы ему понравилось, и дальше уже смотреть, как у него получается", - считает Квачов.

Что касается возраста, в котором нужно начинать, то Квачов рассказал, что большинство латвийских клубов делают набор с четырёх лет, но важно следить за тем, как ребёнок воспринимает информацию на тренировке.

"Бывает, что в четыре года приходят ребята и у них неплохо получается, они могут сохранять концентрацию на протяжении всей тренировки и понимают, чего от них хотят. Иногда сразу видно, что ребёнку рано. Тогда я советую переждать полгода или год и прийти ещё раз. Самое важное, на мой взгляд, чтобы ребёнок сам захотел и чтобы у него действительно был интерес к футболу. Не интерес родителей, а обоюдное желание", - отмечает Квачов.

Тренировка команды "Метта" (U-13) ФОТО: TVNET

По словам тренера "Динамо Рига" Павла Хохлова, нет какого-то алгоритма, по которому можно было бы выбрать школу. Он считает, что все школы сейчас предлагают примерно одинаковые условия и нет ни одного клуба, который гарантирует, что ребёнок точно станет футболистом.

Кохан также отметил, что сейчас многие родители форсируют события и торопятся, пытаясь "избавиться" от ребёнка уже в три года. По мнению тренера, это неправильно, потому что дети быстро "наедаются" спортом.

"Почему они потом подтупливают? Всё потому, что они устают. У них столько информации. Мы в своё время во дворах играли и учёба была попроще. У меня ребёнок во втором классе. Там сейчас какие-то социальные знания, ещё что-то. Зачем? Объём информации большой, и они пропускают тренировки из-за этого, а тут ещё тренер грузит своей футбольной информацией", - говорит Кохан.

Матч РФШ - "Даугавпилс" (U-16) ФОТО: TVNET

С маленькими детьми разобрались - отдаём их поближе к дому. Что делать с детьми постарше, которые у себя на районе достигли пика, хотят развиваться и заниматься у лучшего специалиста?

Понятно, что каждый тренер будет нахваливать своё место работы, но если попросить назвать их три места?

"Наверно, РФШ, "Метта" и Riga FC. Придите на любой детский турнир - такое разнообразие. Посмотрите, как тренеры работают. Кто-то обучает, кто-то кричит и требует результат, кто-то грубит, а кто-то похвалит. За этим интересно понаблюдать. Все всё понимают, все могут красиво разговаривать, но в общем-то хороших тренеров немного", - считает тренер РФШ Кохан.

"Я бы сказал, что наш клуб - один из лучших в детском и юношеском футболе. Во-первых, подобраны очень хорошие специалисты, которые работают в каждом возрасте. По уровню подготовки тренеров, по условиям тренировок. Летом мы тренируемся здесь, а зимой - в Олимпийском спортивном центре. Это не зал, а футбольный манеж с хорошим футбольным покрытием", - отметил тренер "Метты" Квачов.

"Нас я бы назвал номер один. Вторая была бы, скорее всего, РФШ и третья... Сейчас подумаю... Наверно, это было бы рижское "Динамо". Потому что у них очень много точек по школам в разных районах города", - продолжил Квачов.

"Если бы я отдавал своего сына, я бы отдал его в "Динамо". Не потому, что я здесь работаю. Я бы не к себе его отдал. Я знаю тренеров, знаю, как они строят тренировочный процесс, точно знаю, что с ребёнком будет проводиться хорошая работа. У меня не будет сомнений и мыслей, что он там какой-то ерундой занимается", - отмечает тренер рижского "Динамо" Павел Хохлов.

Тренировка команды "Динамо Рига" (U-13) ФОТО: TVNET

Говоря о других школах, Хохлов отметил "Метту", РФШ и "Ригу". Правда, по его словам, в каждой из этих школ хватает и воспитанников "Динамо", которые по той или иной причине сменили клуб. "Сейчас эти школы, через пару лет, может быть, будут другие школы", - говорит Хохлов.

"У нас так часто меняются команды, их названия и академии. Мальчик занимается 10 лет в одной академии, переходит в 16 лет в другую и затем попадает в Высшую лигу. Он выпускник какой академии?" - задаётся вопросом тренер "Динамо".

Павел Хохлов - тренер команды "Динамо" (U-13). Футболом начал заниматься в семилетнем возрасте и является воспитанником вентспилсской школы. Выступал за футбольный клуб "Вентспилс", немного поиграл в "Елгаве", а также в третьей польской лиге. Закончил карьеру игрока в 24 года.

Павел Хохлов - тренер команды "Динамо Рига" (U-13) ФОТО: TVNET

Это хорошо, что в Риге так много школ и академий?

По мнению тренера "Динамо" Павла Хохлова, это, безусловно, хорошо в том смысле, что у детей есть возможность заниматься футболом буквально через дорогу. Есть, правда, и другой нюанс касательно большого количества школ.

"Нам не только тренировать нужно, но и стараться сделать так, чтобы мальчик не ушёл от нас. Мы хотим с ним работать, он хороший и талантливый, мы вложили в него много сил, и нам хочется довести его до большого футбола, поэтому немного обидно, когда дети переходят из одной команды в другую", - признается Хохлов.

Кстати, сам он в детстве тренировался в Вентспилсе, и, по его словам, у него был лишь один вариант. "Если я хотел заниматься футболом, я занимался в "Вентспилсе", если мне не нравилась команда, то я вообще не занимался футболом, потому что в городе была всего одна команда. Ты не мог никуда перейти, ты не мог выбирать тренера, выбирать школу", - вспоминает тренер "Динамо".

Тем не менее это не помешало Павлу стать профессиональным футболистом, победить в чемпионате и Кубке Латвии, а также принять участие в еврокубках.

Тренировка команды "Динамо Рига" (U-13) ФОТО: TVNET

По мнению тренера РФШ Дмитрия Кохана, большое количество школ - это не очень хорошо с футбольной точки зрения. Кохан считает, что главная проблема в детско-юношеских школах - это то, что внутри маленьких школ нет конкуренции среди мальчишек и эти команды держатся на своих "звёздочках", которых не отпускают в клубы посильнее, а сами молодые футболисты не хотят менять комфортные условия на что-то неизвестное.

"В идеале, чтобы в Риге было три-четыре классных клуба, где будут играть лучшие. Там всё будет бесплатно, но туда будет жётский отбор. Для развития футбола это было бы очень здорово", - считает Кохан.

Роман Квачов из "Метты", в свою очередь, отметил, что ему нравится "немецкий подход", когда есть большой клуб, который сотрудничает с клубами поменьше.

"Если в этих маленьких клубах появляется какая-то звёздочка, то у них есть договорённость, что эта звёздочка попадает в хороший немецкий клуб, где будет заниматься с такими же, как он, или с теми, кто немного сильнее, чтобы в команде была конкуренция. Думаю, для нас такой вариант в будущем мог бы быть очень неплохим", - сказал Квачов.

Тренировка команды "Метта" (U-13) ФОТО: TVNET

Что, если ребёнка не отдали вовремя. Он ещё может начать?

Кохан отметил, что возрастного потолка нет и приходить заниматься футболом можно всегда. Правда, не факт, что эта тренировка не станет единственной.

"Я даю шанс. Одна тренировка у тебя всегда есть. Если он слабый, то в команду я его не возьму. Что ему делать? Искать другую команду послабее. Если я его оставлю, то он будет ломать наш тренировочный процесс - ему дадут пас, захотят мяч обратно получить, а он не даст. Ты не подходишь. Бывает. Это нормально", - говорит тренер РФШ.

В целом Кохан отметил, что реальный возрастной потолок, когда ребёнок ещё сможет догнать ребят - это восемь-девять лет.

Подход к "поздним" детям отличается в "Динамо". Павел Хохлов рассказал, что у них в академии создаются вторые группы, где есть ребята, которые только пришли или у которых меньше получается. Там у них немного другой тренировочный процесс.

"Ко мне пришёл мальчик 15 лет, он занимался до этого карате. Да, он футболистом Высшей лиги, скорее всего, не станет, но он абсолютно на уровне смотрелся. У него есть спортивная подготовка, он кооридинированный, с мячом он играл во дворе. Небольшое количество времени, и он уже понимает какие-то азы и нюансы. Опять-таки смотря какая задача. Если задача стать звездой футбола, то, наверное, в 13 лет поздновато", - говорит Хохлов.

Тренировка команды "Динамо Рига" (U-13) ФОТО: TVNET

В "Метте", например, у каждого возраста есть разделение на три команды разного уровня - Elites, Meistarības и Attīstības. Если придёт новичок, то, скорее всего, он попадёт в группу Attīstības.

"Есть конкуренция, и если мы видим, что парень прибавляет и становится лучше, то он переходит в команду уровнем выше. Всё время есть ротация и за счёт конкуренции можно добиться многого", - считает тренер "Метты" Квачов.

По словам Романа Квачова, "понижение" также возможно, и за годы работы с детьми он ни разу не сталкивался с тем, чтобы дети обижались на то, что им нужно было перейти на уровень ниже.

"Всё зависит от того, как это преподнести. Дети тоже понимают, что лучше быть лидером в команде уровнем ниже, чем быть одним из последних в сильной команде", - говорит Квачов.

Тренер "Метты" также отметил, что есть много примеров, когда ребята 10-12 лет были во второй команде, а уже в 13-14 лет играли в первой команде своего возраста в основном составе. "Философия клуба в том, что лучшие тренируются с лучшими, но мы всем даём возможность заниматься футболом", - отмечает специалист из "Метты".

Роман Квачов: отыграл один год в Высшей лиге за команду "Даугава/ЛУ", год - в Первой лиге, год - в сборной. В тренерстве уже 20-й год. Тренировал в "Сконто", два года помогал тренировать "Елгаву" Виталия Астафьева, где также был главным в дубле и спортивным директором клуба. Сейчас уже пятый год работает в "Метте", где тренирует команды U-13 и U-12.

Роман Квачов ведёт тренировку команды "Метта" (U-13) ФОТО: TVNET

Футбол - это дорого?

Если мы смотрим только на Ригу, то стоимость занятий в месяц составляет примерно 30-50 евро. В разных школах есть свои нюансы и детали. В других городах занятия могут стоит ещё дешевле, потому что зачастую часть затрат берёт на себя самоуправление.

"У нас занятия стоят 30 евро в месяц. Старшие возраста становятся бесплатными, потому что мы академия и в этом возрасте начинаются другие тренировки, начинают работать другие специалисты, подключается сборная. Тем не менее это дёшево, если сравнивать с другими видами спорта или кружками. У меня ребёнок ходит на робототехнику - 60 евро за два раза в неделю по часу. Сидит на месте", - говорит тренер РФШ Дмитрий Кохан.

Помимо самих занятий родителям придётся частично заплатить за игровую и тренировочную формы и оплатить поездки на турниры, которые часто проходят за границей и длятся несколько дней. Диапазон цен на бутсы очень широкий, и всё зависит от возможностей родителей. По мнению Кохана, нормальные бутсы можно купить за 50-60 евро и переплачивать нет смысла, если через год ребёнок из них вырастет.

"У меня в команде некоторые играют в бутсах за 100-200 евро. Они попадают по мячу через раз!" - с улыбкой говорит тренер РФШ. "Если есть деньги - пожалуйста. Но я не вижу в этом смысла. Я бы говорил своему ребёнку - купишь за 200, когда первый контракт подпишешь", - продолжает Кохан.

Футболисты РФШ (U-16) ФОТО: TVNET

Интерес к футболу падает?

Если говорить о Латвии, то наш футбол переживает не лучшие времена. Сборную не ругает только ленивый, наши клубы из года в год не могут пробиться в еврокубки, а в Европе наши футболисты очень редко являются лидерами своих команд. Всё это влияет на интерес к футболу среди детей?

Дмитрий Кохан уверен, что, несмотря на всё вышеперечисленное, футбол всё равно останется спортом номер один.

Тем не менее Кохан признаётся, что сегодняшние дети меньше следят за футболом. Если мы в своё время собирали плакаты с игроками, коллекционировали наклейки, следили за играми и покупали китайские футболки звёзд футбола на базаре, то сейчас часть детей, которые занимаются футболом, даже не следят за Лигой чемпионов, не говоря уже о чемпионате Латвии.

Тренер РФШ признаётся, что сегодняшний уровень детей, которые занимаются футболом, ниже, чем это было 10-15 лет назад. Кохан считает, что это связано с улицей, где подростки проводят мало своего свободного времени.

"Мы в детстве играли в футбол и на асфальте, и на песке, и в прятки, и в салки, и в хоккей, плавали, раков ловили. Сейчас этого нет", - говорит Кохан.

Тренировка команды "Метта" (U-13) ФОТО: TVNET

"А что нам было делать? У нас не было телефонов и компьютеров, поэтому мы собирали плакаты, вели тетрадки, рисовали таблицы. У нас кроме как пойти во двор других вариантов-то и не было. Взять палку и с ней играть полдня. Сегодняшние дети этого в принципе не поймут. Зачем им идти во двор? Это не хорошо и не плохо, это просто нужно учитывать. Сейчас вот так", - считает тренер "Динамо" Хохлов.

Тренер РФШ, правда, отмечает, что, несмотря на это, в целом латвийские детско-юношеские школы сильнее, чем наши соседи в Эстонии и Литве. Об этом говорят результаты на турнирах, откуда наши зачастую возвращаются с победами.

"Показатель уровня - это всегда национальная сборная", - уверен Хохлов. "Думаю, популярность футбола растёт, но переходит ли эта популярность в качество? Мы можем выигрывать турниры и чемпионаты в 13 лет, но если потом эти дети не попадают в сборную, значит что-то не так мы делали", - считает тренер "Динамо".

Тренировка команды "Динамо Рига" (U-13) ФОТО: TVNET

Что касается проблем в детско-юношеском футболе, то по мнению Хохлова это всегда комплекс, а не что-то одно и конкретное. По мнению тренера "Динамо", в Риге много стадионов, много мест, где можно тренироваться, но не у всех там получается заниматься.

Например зимой в Риге есть всего два места, где можно заниматься - это Олимпийский центр или холл "Сконто". Хохлов отмечает, что в "Олимпийском" иногда занимается по 8 команд одновременно. Многие тренируются в школьных спортзалах или на улице.

"Тренироваться можно в любых условиях, но можно ли так решать глобальные задачи и становится футболистами? Наверное сложнее. На "Жигуле" тоже можно доехать, но если у тебя "Феррари", то ты доедешь быстрее и комфортнее", - считает Хохлов.

По мнению Романа Квачова из "Метты", одна из проблем футбола в Латвии - это момент перехода из юношеского футбола во взрослый.

"Когда заканчивается чемпионат U-18, то потом три пути - Первая лига, дубль или Высшая лига. Думаю, нам чего-то не хватает именно в этом переходе. Там надо что-то придумывать. Возможно, делать ещё один чемпионат, который ещё не взрослый, но уже и не U-18", - считает Квачов.

Тренер "Метты" отмечает, что это именно тот возраст, когда нужно идти работать, зарабатывать деньги и совмещать тренировки с учёбой, поэтому происходит отток футболистов.

"Думаю, нужно думать над тем, как их ещё два-три года удержать в футболе и в хорошем тренировочном процессе. Бывает, что футболист может заиграть после 21 года, а бывает, что в 18 он никому не нужен. Мы очень много теряем футболистов в этом возрасте", - сказал Квачов.

Тренировка команды "Метта" (U-13) ФОТО: TVNET

Родители - это отдельная каста

После матча между командами РФШ и "Даугавпилса" (U-16) мы невольно стали свидетелями того, как один из отцов выяснял у тренера рижской команды, почему его сын не вышел на поле. Учитывая, что в команде около 20 футболистов, а на поле всего 11, можно сделать вывод, что подобные вопросы и претензии к тренерам - это частое явление.

"Родители бывают разными и мы должны уметь с ними работать. Родители - это отдельная каста, конечно", - подметил Дмитрий Кохан.

Павел Хохлов рассказал историю, где главной героиней фигурировали не родители ребёнка, а бабушка.

"Мы сейчас были на турнире и там одна бабушка арбитру сказала: "Судья, ты просто мешок говна". Я вообще не понимаю, откуда это берётся и в какой момент теряются любые принципы приличия и воспитания", - говорит Хохлов.

"Очень часто к родителям приходится подходить до или после игры и напоминать для чего они приходят и кто здесь тренер. Они во время матча кричат детям: "Куда ты бежишь? Отдай на лево! Да выбей ты!"... Дайте ребёнку какие-то решения принимать самостоятельно! Кто-то не обращает внимания, а другой услышит голос папы - "бей!" - и он бьёт. Непонятно куда и зачем. Папа так сказал. А потом папа начинает - "Куда ты бьёшь!". И всё, через три минуты тебе нужно ребёнка менять, потому что он полностью потерялся и боится лишнее действие сделать, потому что папа или мама будут недовольны", - рассказал Хохлов.

Тренировка команды "Динамо Рига" (U-13) ФОТО: TVNET

Тем не менее, тренер "Динамо" отмечает, что родители приходят на стадион не просто болеть за какую-то команду, а за своего ребёнка. Наверное, поэтому их иногда можно понять.

Несмотря на частое недовольство со стороны родителей, которые зачастую думают, что они лучше разбираются и больше понимают, фактор присутствия их на тренировках и матчах не стоит недооценивать.

Кохан считает, что семья идёт параллельно с футболом и многое зависит о того, как они поддерживают своего ребёнка, возят и забирают ли его с тренировки, интересуются ли играми.

"В целом мне приятно, что родители приходят на матчи. Дети это видят и лишний раз поборются за папу и за маму", - отметил тренер РФШ.

Тренер "Динамо" отмечает, что они стараются держать связь с родителями и просят держать тренеров в курсе, если появляются проблемы с неуспеваемостью и поведением. "Не для того, чтобы мы санкции применяли, а чтобы мы могли пообщаться. Тренер для игрока это тоже какой-то авторитет", - говорит Хохлов.

"Были случаи, когда родители звонили и говорили: "Просто катастрофа, как он себя ведёт, как она разговаривает!". Просили выгнать парня с тренировки. А я не могу его выгнать, потому что он на тренировке идеальный. Он не только сам делает, но и других заставляет нормально делать. Может футбол - это место, где ему хорошо, а я его выгоню и у него ещё полтора часа лишних появится на какую-нибудь ерунду", - считает тренер "Динамо".

Тренировка команды "Метта" (U-13) ФОТО: TVNET

Многие ли смогут стать профессиональными футболистами?

После игры команды РФШ U-16 мы поинтересовались у тренера Дмитрия Кохана, многие ли из его подопечных хотят связать свою жизнь с футболом в будущем. "Да, конечно. Только я им говорю - а что вы для этого делаете? Просто хотеть - этого мало", - ответил тренер.

Кохан отметил, что у него нет одержимости на счёт того, чтобы все его воспитанники стали профессионалами. "Пусть единицы, как Фёдоров и Черномордый. Тогда я буду считать, что выполнил свою миссию на сто процентов. А остальные пусть будут хорошими людьми, будут любить футбол и будут, как и я, играть в "пивной лиге". Я так называю чемпионат города", - сказал Кохан.

Дмитрий Кохан - тренер команд РФШ (U-12 и U-16) ФОТО: TVNET

По словам тренера РФШ, из каждого возраста в каждом клубе в лучшем случае двое-трое в будущем заиграют на профессиональном уровне. Об этом говорит статистика многих лет.

"Что будут делать остальные? Учиться, работать, брать интервью и, возможно, играть в футбол на любительском уровне, но не зарабатывать этим деньги", - говорит Кохан.

Среди воспитанников Дмитрия Кохана, например, Виктор Литвинский ("Даугавпилс"), Владислав Куракин ("Елгава"), Антоний Черномордый, Владислав Фёдоров (оба - "Рига") и Денис Безущенок (играл в "Вентспилсе", но закончил карьеру и сейчас работает в Латвийской Федерации Футбола). Все они играли в одной команде 1996 года рождения.

"Много факторов должно сойтись, чтобы стать футболистом. Вот из этой команды пять человек связали жизнь с футболом. Четыре играет в Высшей лиге, двое из которых в главной сборной, и один работает в ЛФФ - это очень хороший показатель", - говорит Кохан.

Что касается подрастающего поколения и тех, кого Кохан тренирует непосредственно в данный момент, то загадывать, кто из ребят выстрелит довольно сложно.

"Много факторов: от здоровья, социального вопроса (девочки, пиво, сигареты), учёбы, до обычного везения, когда тебя заметят и пригласят в хороший клуб на просмотр. Какое-то стечение обстоятельств должно быть однозначно", - считает Кохан.

"Я вообще не любитель разговоров о том, что будет дальше. Нужно выстраивать тренировочный процесс исходя из того, что ребёнок сейчас может и чего не может и что ему сейчас нужно или не нужно давать. Если я сейчас решу, что вот этот мальчишка слабый, то как я его буду дальше тренировать? Я его должен выгонять тогда?", - задаётся вопросом тренер "Динамо".

Квачов из "Метты" также не стал загадывать, кто из его подопечных может в будущем выстрелить.

"Есть очень талантливые ребята в данный момент - быстро воспринимают информацию, делают какие-то вещи, которым их никто не учил. Сохранится ли это - тяжело прогнозировать. Сказать, что кто-то из парней будет через шесть лет играть в сборной? Ну, не знаю. Тут скорее угадал не угадал", - сказал Квачов.

Тренировка команды "Метта" (U-13) ФОТО: TVNET

По мнению Кохана, 16 лет - один из самых сложных возрастов, потому что ребятам сейчас предстоит решить, чем заниматься по жизни. Кто-то пойдёт учиться и работать, а кто-то сделает ставку на футбол и продолжит тренироваться.

"Их ровесники скоро начнут деньги зарабатывать, а ему ещё нужно время, чтобы добиться успеха. Вот это будет самым сложным и переломным моментом", - отмечает тренер РФШ.

Что касается совмещения учёбы и тренировок, то Кохан не видит в этом проблемы. В своё время нынешний тренер РФШ сам получал знания и одновременно играл в профессиональной команде, а затем выучился на магистра. "Две тренировки в день, пропускал учёбу, писал ночью. Тяжело было", - вспоминает Кохан.

"Недавно ко мне подошёл один из моих игроков и спросил: "Тренер, какие у меня шансы? У меня есть вариант ехать в Данию учиться". Я понимаю, что Дания - это крутой вариант. Получит там хорошее образование, будет счастливым человеком. И в футболе я вижу, что он что-то может, в сборную приглашают, мотивация есть. Тяжёлый выбор. Приходится многим жертвовать", - рассказал Кохан.

Матч РФШ - "Даугавпилс" (U-16) ФОТО: TVNET

Травмы

Футбол многие считают одним из самых травмоопасных видов спорта в мире. В этом можно убедиться, поискав в интернете списки самых травматичных видов спорта. Чего далеко за примером ходить - почти все тренеры, с которыми мы общались в рамках серии статей "Мы выбираем спорт!", когда речь заходила о травмах, тут же приводили в пример хоккей или футбол. Так ли это на самом деле?

"Футбол - это контактный вид спорта, а все контактные виды спорта довольно травмоопасны", - отметил тренер "Метты".

Квачов считает, что для того, чтобы травм было меньше, нужен индивидуальный подход к футболистам, а также внимательно дозировать нагрузки.

"В клубе мы ежемесячно замеряем рост и производим взвешивание. Если мы видим, что человек за месяц вырос на полтора сантиметра, то мы на 50% снижаем ему нагрузки, чтобы исключить травмы", - рассказал Квачов.

"Вы сегодня смотрели игру. Контактный вид спорта. Все борются, все самовыражаются. Мы призываем играть адекватно и чисто, но что я могу сделать. Мы ни в коем случае не призываем бить сзади, играть локтями. Такого у нас нет. Играй чисто, но жёстко", - говорит Кохан.

Родители на матче РФШ - "Даугавпилс" (U-16) ФОТО: TVNET

С тем, что футбол один из самых травматичных видов спорта согласен и Хохлов. "Постоянно идёт смена ритма и направления движения, то ты выпрыгнул, то ты приземлился, то тебя толкнули, бежишь, резко затормозил... Это же каждый раз чуть-чуть что-то трётся. Наш организм для такого не предназначен", - считает тренер "Динамо".

В середине августа тренер РФШ Дмитрий Кохан попал в неприятную ситуацию. Его подопечные встречались с ровесниками из "Метты" и в одном из эпизодов во время столкновения двух игроков серьёзную травму получил футболист "Метты" Маркус Гримзе.

После матча руководство "Метты" направило жалобу в ЛФФ, в которой говорилось о том, что Дмитрий Кохан якобы целенаправленно побуждал своих игроков играть жёстко и непосредственно перед тем как Гримзе получил травму он кричал одному из своих игроков: "Коси, браво! Ещё один, да!".

Сам Кохан отрицает, что он выкрикивал слово "коси", а слова "браво, ещё один" не призывают ни к какому насилию. Ниже видео с этим эпизодом и каждый сам может посмотреть и сделать выводы:

Futbols ir vīrišķīgs kontakta sporta veids, taču pirmajā vietā tik un tā ir veselība un saprāts. Bērnu/jauniešu futbolā saprāts, pirmkārt, ir treneru lieta. Video (RFS treneri mudina "pļaut" Mettas jauniešus) saprāta nav, diemžēl arī sekas Mettas puisim bēdīgas. pic.twitter.com/2IBUfsIkqE — LV_futbols (@LV_futbols) August 15, 2020

"Мы все извинились. Я лично извинился. Мне реально жаль этого парня, что так получилось. Я считаю, что это просто несчастный случай", - считает Кохан.

Если уйти от этого частного случая и посмотреть на всю ситуацию в целом, то и Кохан, и Квачов отметили, что никогда не слышали, чтобы тренер соперников кричал что-то подобное своей команде.

Тренировка команды "Метта" (U-13) ФОТО: TVNET

Возвращаясь к травмам, Кохан отметил, что главная боль футболистов это голеностопные и коленные суставы. Тренер РФШ также отметил, что сегодня дети часто сталкиваются с так называемой болезнью Шляттера - синдромом перегрузки колена и большеберцовой кости.

"Травмы это часть футбола. Я считаю, что профессиональный спорт он, конечно же, вредный для здоровья. Почему туда идут? Потому что в хорошем спорте ты можешь заработать себе на всю жизнь и не работать больше. Особенно если по ходу карьеры грамотно распоряжаться этими деньгами", - говорит Кохан.

По словам Дмитрия Кохана, в профессиональном футболе с трудом можно найти игроков, которые избежали каких-либо операций. Именно поэтому все футболисты застрахованы и без этого не могут принять участия в каком-либо чемпионате.

Хохлов отмечает, что и в детском футболе травмы, к сожалению, случаются. Примерно в 13-летнем возрасте у детей начинают появляться мышцы, а вместе с ними различные растяжения.

"Так как у них есть сила, они уже друг друга могут травмировать. В 9-10 лет любой самый жётский удар в ногу - это максимум ушиб. В 13 лет это становится уже травмоопасным", - отмечает Хохлов.

Тренировка команды "Динамо Рига" (U-13) ФОТО: TVNET

Тренером может быть человек, который никогда не был футболистом?

На этот вопрос Дмитрий Кохан не задумываясь ответил, что нет. Тренер РФШ объяснил это тем, что тренерам необходимо иметь знания не только теоретические, но и практические. Тренер должен разбираться в футболе и как менеджер, и как футболист. Тем более, если это касается детско-юношеского футбола.

Не совсем согласен с этим Роман Квачов из "Метты", который отметил, что очень многое зависит от интеллекта тренера, от того как он воспринимает новую информацию и как он может её передать футболистам.

По словам Квачова, тренеру безусловно будут нужны базовые навыки - показать, например, как дать передачу внутренней стороной стопы или как обработать мяч. Связано это с тем, что многие дети воспринимают информацию визуально и учатся на примере. "Тренер должен уметь показать то, что он хочет, чтобы сделали его футболисты", - говорит Квачов.

"Ребятам постарше, возможно, будет важно где вы играли. Тем, кто помладше будет важнее как вы к ним относитесь, что вы им говорите, как вы проводите тренировку и как вы корректируете ошибки. Думаю, им будет это важнее, чем где вы играли до того как начали их тренировать", - считает Квачов.

Тренировка команды "Метта" (U-13) ФОТО: TVNET

Что касается тренерских амбиций и карьерного роста, то Хохлов, например, хотел стать тренером ещё в бытность футболистом. Павел отмечает, что ему всегда это было интересно и будучи игроком он для себя отмечал, какие упражнения ему интересны и как бы он повёл себя на месте тренера в той или иной ситуации.

"В первую очередь, конечно, хочется стать тренером профессиональной команды. Хочется дойти до этого уровня", - говорит Павел Хохлов.

Схожее мнение и у Романа Квачова из "Метты", который хотел бы поработать в Высшей лиге. "Когда почувствую, что я готов, конечно, хотел бы тренировать команду Высшей лиги. Конечно, я бы хотел быть тренером сборной Латвии U-21, а потом может быть и национальной", - рассказал Квачов.

Тренер РФШ Дмитрий Кохан, в свою очередь, не мечтает о "Вирслиге", считая, что тренер Высшей лиги - это фигура меняющаяся.

Интересным направлением для себя Кохан считает работу помощником в какой-нибудь из молодёжных сборных, где кипит работа, много анализа и тренер погружён в работу со всеми футболистами Латвии, а не с одними и теми же, которые представлены в клубе.

"Никто не гарантирует, что ты завтра будешь работать. Вернуться потом и опять тренировать детей? Ну что это будет тогда? Я буду бегать туда-сюда? Надо определиться в своем направлении", - считает Кохан.

С этим мнением не совсем согласен Хохлов, который привёл примеры Виталия Астафьева и Юргиса Пучинскиса, которые поработали на высшем уровне и затем вернулись к молодёжи.

"Не считаю, что это проблема. Самого себя можно конечно так настроить, что вернуться из Высшей лиги к детям - это стыдно. Ну если хочется такими категориями мыслить, тогда тебе самому будет сложнее. И то и другое тренерская работа", - говорит Хохлов.

"Возможно в профессиональном развитии это шаг назад, но если нужно сделать шаг назад, то делаешь его и ищешь возможность для следующего шага", - считает тренер "Динамо".

Тренировка команды "Метта" (U-13) ФОТО: TVNET