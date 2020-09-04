Литва и Эстония переступили порог заболеваемости Covid-19, при котором требуется изоляция

За две недели показатель заболеваемости на 100 тыс. жителей в Литве составил 16,1, в Эстонии - 16,4.

В пятницу после обеда правительство Латвии собирается на заседание, на котором будет принято решение об ограничениях для путешественников из Литвы и Эстонии.

Министр здравоохранения Литвы Аурелиюс Верига в пятницу сказал, что еще нужно дождаться формального решения Латвии, однако эти цифры свидетельствуют о том, что, если не будут введены исключения, отправляющиеся в Латвию литовцы должны будут самоизолироваться.

"Похоже, что мы уже в этом списке, если эти данные таковы. (...) И лицам, которые отправляются в Латвию, будет требоваться самоизоляция или изоляция", - сказал министр.

Показатель 16 случаев на 100 тыс. жителей в Евросоюзе пока не превысили лишь две страны - Латвия и Финляндия.