"Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена": Тихановская на Совете Безопасности ООН

В этом выпуске:

Сегодня днем сотрудники ОМОНа ворвались в один из минских вузов и жестко задержали нескольких студентов. Силовики решили, в университет проходит несанкционированная акция.

Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена. Светлана Тихановская выступила на Совете Безопасности ООН.

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Светлана Тихановская выступила на Совете Безопасности ООН

"Белорусы проснулись. Точка невозврата пройдена. На это указывают ежедневные выступления сотен тысяч человек по всей Беларуси, несмотря на жестокость полиции", — сказала она.

"Нам нужна помощь ООН. Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть, – подчеркнула Тихановская в своем выступлении. – Режим Лукашенко обанкротился в глазах белорусской нации".

Она еще раз призвала к освобождению всех политических заключенных, в том числе своего мужа Сергея Тихановского и оппозиционера Сергея Статкевича, а также всех задержанных на протестах. Также она попросила ООН осудить использование силы белорусскими силовиками и ввести санкции в отношении режима Лукашенко и силовиков, причастных к разгону мирных протестов. Она отдельно призвала мировое сообщество прекратить любое сотрудничество с режимом Лукашенко, подчеркнув, что он "больше не представляет Беларусь".

Она также призвала представителей ООН использовать все механизмы для того, чтобы Минск допустил в страну мониторинговые группы.

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