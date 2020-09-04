Теперь самоизоляцию нужно соблюдать по возвращению с Норвегии, Венгрии и Сан-Марино

С ростом заболеваемости Covid-19 впредь двухнедельную самоизоляцию в Латвии нужно будет соблюдать также лицам, возвращающимся из Норвегии, Венгрии и Сан-Марино или пересекшим эти страны транзитом, свидетельствуют новейшие данные SPKC.

В свою очередь, при возвращении с Кипра больше не требуется самоизоляция.

Эти изменения вступят в силу с завтрашнего дня, 5 сентября.

Вопреки прогнозам, Литвы и Эстонии в этом списке нет, однако эпидемиологи предупреждают - все может измениться в следующую пятницу, 11 сентября.

В Латвии 14-дневную самоизоляцию необходимо будет соблюдать лицам, возвращающимся или пересекшим транзитом в общей сложности 27 стран Европейской экономической зоны (ЕЭЗ) и Европейского союза (ЕС), а также Монако, Андорру и Сан-Марино.

Среди 30 упомянутых стран ЕС и ЕЭЗ: Испания, Андорра, Монако, Франция, Мальта, Хорватия, Румыния, Люксембург, Сан-Марино, Чехия, Швейцария, Бельгия, Австрия,Нидерланды, Португалия, Ирландия, Греция, Италия, Великобритания, Польша, Швеция, Исландия, Словения, Болгария, Лихтенштейн, Дания, Словакия Германия, Венгрия, Норвегия.

Самоизоляцию впредь необходимо будет соблюдать при возвращении в Латвию из Канады, однако не нужно будет соблюдать при возвращении из Австралии, Грузии, Японии, Новой Зеландии, Руанды, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая.

В Латвии по-прежнему самая низкая заболеваемость "Covid-19" среди стран ЕС и ЕЭЗ, где зарегистрированы больные новым коронавирусом.

В Литве заболеваемость Covid-19 на сегодняшний день составляет 15,7 случая на 100 тыс. жителей, а в Эстонии она резко увеличилась до 15,95 случая на 100 тыс. жителей.

Наибольшая заболеваемость Covid-19 среди стран ЕС и ЕЭЗ на сегодняшний день зарегистрирована в Испании, где она составляет 235,6 случая на 100 тыс. жителей.

Как сообщалось, Кабинет министров в среду, 2 сентября, постановил разрешить воздушное сообщение со странами, двукратно превышающими средний 14-дневный показатель заболеваемости в ЕС, однако по приезде из этих стран будет обязательна 14-дневная самоизоляция.