В Минском университете жестоко задержали студентов

Задержания начались после того, как студенты спели гимн Французской Республики Марсельезу на английском языке, сообщили порталу очевидцы.

По словам студентов, у университета остановились три автобуса без номеров. В них находились подразделения ОМОНа.

На видео, размещенных в социальных сетях видно, что задержания происходят с применением силы.

"В коридоре было несколько человек из администрации [университета]. Все были в шоке", - говорит очевидец.

Как известно, задержаны по крайней мере трое студентов.

#Belarus Numerous videos and reports sent by eyewitnesses confirm that plainclothesmen began brutal detentions of students at #Minsk State Linguistic University. Human rights defenders confirmed the names of at least 2 people who have been detained. pic.twitter.com/HndhFyz0s3 — Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 4, 2020

❗️У МДЛУ людзі ў балаклавах (АМАП?) жорстка затрымліваюць студэнтаў, выносяць на руках😡



Відэа: nexta_live pic.twitter.com/iXzHGmFqA7 — Белсат TV (@Belsat_TV) September 4, 2020

Видео: Жестокое задержание студентов МГЛУ