Пт, 4.09.2020
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Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора
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В Минском университете жестоко задержали студентов

ФОТО: AP/Scanpix

В пятницу, 4 сентября, ОМОН прибыли в Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), где жестоко задержали студентов, сообщает портал Tut.by.

Задержания начались после того, как студенты спели гимн Французской Республики Марсельезу на английском языке, сообщили порталу очевидцы.

По словам студентов, у университета остановились три автобуса без номеров. В них находились подразделения ОМОНа.

На видео, размещенных в социальных сетях видно, что задержания происходят с применением силы.

"В коридоре было несколько человек из администрации [университета]. Все были в шоке", - говорит очевидец.

Как известно, задержаны по крайней мере трое студентов.

 Видео: Жестокое задержание студентов МГЛУ

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