В Минском университете жестоко задержали студентов

В пятницу, 4 сентября, ОМОН прибыли в Минский государственный лингвистический университет (МГЛУ), где жестоко задержали студентов, сообщает портал Tut.by.
Задержания начались после того, как студенты спели гимн Французской Республики Марсельезу на английском языке, сообщили порталу очевидцы.
По словам студентов, у университета остановились три автобуса без номеров. В них находились подразделения ОМОНа.
На видео, размещенных в социальных сетях видно, что задержания происходят с применением силы.
"В коридоре было несколько человек из администрации [университета]. Все были в шоке", - говорит очевидец.
Как известно, задержаны по крайней мере трое студентов.
#Belarus Numerous videos and reports sent by eyewitnesses confirm that plainclothesmen began brutal detentions of students at #Minsk State Linguistic University. Human rights defenders confirmed the names of at least 2 people who have been detained. pic.twitter.com/HndhFyz0s3— Hanna Liubakova (@HannaLiubakova) September 4, 2020
❗️У МДЛУ людзі ў балаклавах (АМАП?) жорстка затрымліваюць студэнтаў, выносяць на руках😡— Белсат TV (@Belsat_TV) September 4, 2020
Відэа: nexta_live pic.twitter.com/iXzHGmFqA7
Видео: Жестокое задержание студентов МГЛУ
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