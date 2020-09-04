Фото ⟩ Иллюзионист Дэвид Блейн выполнил первый трюк спустя 10 лет. Говорят, что он превзошел сам себя!

Это был его первый трюк за 10 лет. Трюк называется "Вознесение". Все происходило в прямом эфире.

Oh my gosh my nerves pic.twitter.com/EDrAc6IloI — Loren Grush (@lorengrush) September 2, 2020

10 лет иллюзионист не хотел выполнять ничего, что может угрожать его жизни. Он принял такое решение после рождения дочери Дессы. Но, что касается трюка "Вознесение" - это некое исполнение его детской мечты подняться в небо на воздушных шариках.

Известно, что этот трюк готовился около 10 лет специальными каскадерами и экспертами по полету, погоде и скайдайвингу.

Ради того, чтобы выполнить трюк идеально, он совершал прыжки с парашютом около 500 раз и получил специальную лицензию по управлению воздушным шаром. Блейн также прошел тренировки по дыханию при низком уровне кислорода.

Хотелось создать впечатление, чтобы со стороны все выглядело так, будто он просто схватился за веревку воздушных шаров и полетел.

Перед полетом Блейн попрощался с дочерью Дессой и всей командой. Весь полет транслировался на YouTube. В итоге, он поднялся на высоту 7300 метров, спрыгнул с парашютом и успешно приземлился.

Галерея: полет Дэвида Блейна