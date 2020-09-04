Фото ⟩ Иллюзионист Дэвид Блейн выполнил первый трюк спустя 10 лет. Говорят, что он превзошел сам себя!

Американский иллюзионист Дэвид Блейн совершил невероятный трюк - он поднялся на воздушных шарах на высоту 7300 метров. Об этом пишет "Медуза".
Это был его первый трюк за 10 лет. Трюк называется "Вознесение". Все происходило в прямом эфире.
Oh my gosh my nerves pic.twitter.com/EDrAc6IloI— Loren Grush (@lorengrush) September 2, 2020
10 лет иллюзионист не хотел выполнять ничего, что может угрожать его жизни. Он принял такое решение после рождения дочери Дессы. Но, что касается трюка "Вознесение" - это некое исполнение его детской мечты подняться в небо на воздушных шариках.
Известно, что этот трюк готовился около 10 лет специальными каскадерами и экспертами по полету, погоде и скайдайвингу.
Ради того, чтобы выполнить трюк идеально, он совершал прыжки с парашютом около 500 раз и получил специальную лицензию по управлению воздушным шаром. Блейн также прошел тренировки по дыханию при низком уровне кислорода.
We've made some database updates for @davidblaine. https://t.co/ua0Qgeq5N6 #Ascension pic.twitter.com/HNV9eru8SB— Flightradar24 (@flightradar24) September 2, 2020
Хотелось создать впечатление, чтобы со стороны все выглядело так, будто он просто схватился за веревку воздушных шаров и полетел.
Перед полетом Блейн попрощался с дочерью Дессой и всей командой. Весь полет транслировался на YouTube. В итоге, он поднялся на высоту 7300 метров, спрыгнул с парашютом и успешно приземлился.
Галерея: полет Дэвида Блейна
Видео: Трюк Дэвида Блейна "Вознесение"