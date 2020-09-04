Пт, 4.09.2020
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Дмитрий, автор инициативы о повороте направо на красный свет светофора

После возвращения с Литвы и Эстонии пока не нужно соблюдать самоизоляцию

Иллюстративное фото

ФОТО: LETA

Литва и Эстония пока не включены в так называемый желтый список стран, поэтому еще по крайней неделю ограничения в связи с Covid-19 на поездки в соседние государства вводиться не будут.

В пятницу, 4 сентября, правительство Латвии собралось на внеочередное заседание, чтобы обсудить дальнейшие шаги с учетом роста заболеваемости в Литве и Эстонии.

Министр здравоохранения Илзе Винькеле на заседании сообщила, что соседние страны приложили все усилия, чтобы с учетом актуальных показателей заболеваемости Covid-19 по крайней мере еще на неделю была сохранена возможность свободно перемещаться по странам Балтии.

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