Инета Зиемеле начнет работу в Суде ЕС

Дата торжественной процедуры принесения присяги пока неизвестна.

В то же время Зиемеле подчеркнула, что Сейму необходимо начинать поиски нового судьи Конституционного суда, чтобы суд не остался в составе шести человек. "Суд может работать и так, поскольку кворум состоит из пяти судей, но объем дел для каждого судьи в последние годы существенно вырос", - отметила она.

Заместитель председателя Конституционного суда Санита Осипова выразила Зиемеле благодарность за работу и добавила, что ее уход не приведет к конституционному кризису в стране, так как суд продолжит работу в обычном режиме, а до избрания нового председателя его функции после ухода Зиемеле будет выполнять сама Осипова.

Осипова отметила, что Зиемеле была первым судьей латвийского Конституционного суда, ранее работавшей в Европейском суде по правам человека (ЕСПЧ), что позволило суду лучше понять различные нормативные акты, непосредственно связанные с решениями ЕСПЧ.

Как сообщалось, Зиемеле будет назначена на новую должность 7 сентября, и ее полномочия продлятся до 6 октября 2024 года.