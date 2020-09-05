Официально: Лионель Месси останется в "Барселоне"

Футболист сообщил, что проведёт в "Барселоне" ещё один сезон. Месси объяснил это решение невозможностью выплатить компенсацию в 700 миллионов евро, на которой настаивает каталонская команда в случае досрочного расторжения контракта, и нежеланием судиться с клубом, в котором он провёл 20 лет.

"Я был недоволен, хотел уйти. Мне не позволили это сделать, поэтому я останусь в клубе, чтобы не заниматься судебными разбирательствами. Президент клуба всегда говорил, что в конце сезона я могу решить, хочу я уйти или хочу остаться, и в конце концов он не сдержал своё слово", - приводит слова Месси "Чемпионат" со ссылкой на Goal.

Напомним, аргентинец сообщил о своём желании покинуть "Барселону" в конце августа. Месси планировал воспользоваться пунктом в соглашении, позволяющим покинуть команду бесплатно по окончании сезона. Футболист посчитал, что так как окончание сезона из-за коронавируса было сдвинуто, он всё еще мог это сделать. Руководство "Барселоны" заявило, что не согласно с этим и готово отпустить его лишь за отступные, которые составляют 700 миллионов евро.

33-летний Месси выступает за "Барселону" в течение всей своей профессиональной карьеры и находится в системе клуба с 13-летнего возраста. За время своей карьеры футболист шесть раз становился обладателем "Золотого мяча", десять раз побеждал в чемпионате Испании и четыре раза в Лиге чемпионов.

Отметим, что в завершившимся сезоне "Барселона" впервые за несколько лет не смогла выиграть ни одного турнира, а в четвертьфинале Лиги чемпионов каталонская команда потерпела разгромное поражение от мюнхенской "Баварии" со счётом 2:8.