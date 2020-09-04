Светлана Тихановская попросила ООН направить в Беларусь наблюдательную миссию

"Мы просим ООН осудить чрезмерное применение силы против протестующих в Беларуси. Предлагаем провести чрезвычайное заседание Совета по правам человека ООН по Беларуси. Призываем ООН немедленно отправить в Беларусь международную наблюдательную миссию, чтобы задокументировать ситуацию на месте", - сказала Тихановская.

Она призвала ввести санкции против тех, кто совершал фальсификации на президентских выборах и "преступления против человечности" при разгоне протестов.

Как сообщалось, согласно официальным результатам президентских выборов в Беларуси Александр Лукашенко набрал 80,1% голосов, а кандидат от оппозиции Светлана Тихановская - 10,1%, но оппозиция считает результаты выборов сфальсифицированными. Сейчас Тихановская с детьми находится в Литве, потому что из-за угроз в отношении ее мужа и детей она была вынуждена покинуть Беларусь.

Протесты против фальсификации результатов выборов в Беларуси продолжаются с 9 августа. Во время акций протеста несколько тысяч человек были задержаны, многие ранены.