Сб, 5.09.2020
Я могу только напомнить, что Навальный не был первым, кто стал жертвой такого трусливого и бесчеловечного покушения на убийство. пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.
пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.
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За сутки в Латвии выявлено девять новых случаев Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Zane Bitere / LETA

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1964 теста на Covid-19, выявлено девять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным SPKC, семь человек являются контактными лицами ранее заболевших. Пути заражения еще двух человек выясняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 262 662 теста на Covid-19, выявлены 1425 инфицированных. 1187 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у всех заболевание средней тяжести.

Всего из стационаров выписаны 207 человек.

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