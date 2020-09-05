За сутки в Латвии выявлено девять новых случаев Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1964 теста на Covid-19, выявлено девять новых случаев заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно данным SPKC, семь человек являются контактными лицами ранее заболевших. Пути заражения еще двух человек выясняются.
С начала пандемии в Латвии сделано 262 662 теста на Covid-19, выявлены 1425 инфицированных. 1187 человек выздоровели, 35 человек скончались.
За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у всех заболевание средней тяжести.
Всего из стационаров выписаны 207 человек.
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