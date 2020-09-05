Рижская дума требует оплатить в течение месяца аренду земли за десять лет

Житель Иманты Вадим недавно получил письмо с предложением от приватизационной комиссии жилых домов Рижского самоуправления выкупить у муниципалитета землю под своим домом, где у него приватизирована квартира. Ему прислали письмо, с отметкой: "повторно". Однако рижанин утверждает, что никаких писем от Рижской думы ранее не получал.

Причем, все последние годы Вадим оплачивал налог за свою недвижимость через систему ePakalpojumi.lv, где участок земли под домом вместе с принадлежащей ему квартирой, отмечался, как его собственность.

Вадим смирился и пошел в думу выкупать землю. Это стоило около 250 евро. Но вскоре от соседа, узнал, что в момент заключения сделки с Рижской думой с него взыщут еще примерно столько же, за аренду земли - за 10 лет.

"За все десять лет, про которые говорится в этой бумаге, ни разу не был выставлен никакой счет. Не предлагалось никакого договора об аренде составить. По-русски говоря, ни слуху ни духу", - возмущен Вадим.

В приватизационной комиссии жилых домов Рижского самоуправления отказались давать интервью. Ответили письменно. Сообщили, что комиссия неоднократно посылала письма жильцам о необходимости выкупить землю. Первую корреспонденцию передали руководству кооператива еще в 2001 году.

"Я, когда вступила в должность в 2014 году, то через пару лет, когда мы выкидывали старую мебель, в ящиках стола я обнаружила письма с предложением о выкупе земли. Но они не были отправлены людям", - пояснила председатель жилищного кооператива Imanta Ирина Архипова.

Кстати, сама председатель призналась, что прошла через аналогичную процедуру. Рижская дума принудила ее оплатить аренду земли за 8 лет.

Выяснилось, что повторное письмо Рижская дума выслала Вадиму, через 15 лет после первого. Его он также не получил. И вот, наконец, последнее письмо до него физически дошло спустя 19 лет. Такая вот коммуникация с самоуправлением.

В комиссии утверждают, что законы о Жилой собственности и закон об Управлении жилыми домами обязывает владельца квартиры платить аренду земли. Однако, в законе не сказано, что арендную плату надо взимать раз в десять лет.

И почему за десять, а не 19 или 18 лет? Ведь многие жильцы не платили аренду с 2001 года. На эти вопросы в комиссии не отвечают. Этот нюанс программе "Личное дело" разъяснил председатель правления общества "Народ против земельных баронов" Владимир Ткаченко.

"Это вопрос исковой давности. Гражданский закон предусматривает общий срок исковой давности в 10 лет. Поэтому больше, чем за 10 лет они не могут просить", - поделился Владимир Ткаченко.

Он полагает, что Рижская приватизационная комиссия жилых домов своими действиями нарушает ряд других законов, поскольку права публичного государственного лица должны использоваться добросовестно и самоуправление должно было выставлять счета своевременно.

Напомним, в свое время компания Pilsētas zemes dienests выставила счета многим жильцам многоквартирных домов по принудительной аренде за три последних года. Жильцы оспорили это решение в суде и суд встал на их сторону. Он посчитал, что коммерсант должен был выставлять счета своевременно, ежегодно, а также заключить с жильцами договор аренды, чего сделано не было.