В Лиепае во время тушения пожара пострадал пожарный

В пятницу около 18:41 VUGD получила вызов на пожар в Лиепае, где горело одноэтажное заброшенное здание площадью 200 квадратных метров.

Во время работ по тушению пострадал пожарный, который был передан на попечение медиков.

Пожар был ликвидирован в 21:55.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 19 вызовов на пожары и 20 на спасательные работы.

В результате пожаров никто не пострадал.