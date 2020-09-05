Сб, 5.09.2020
Россия должна провести "тщательное и прозрачное" расследование по делу об отравлении 44-летнего Алексея Навального. официальный пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано
официальный пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано

В Лиепае во время тушения пожара пострадал пожарный

Иллюстративное фото

ФОТО: Edijs Pālens/LETA

В Лиепае во время тушения пожара вчера пострадал пожарный, сообщили агентству LETA в Государственной пожарно-спасательной службе (VUGD).

В пятницу около 18:41 VUGD получила вызов на пожар в Лиепае, где горело одноэтажное заброшенное здание площадью 200 квадратных метров.

Во время работ по тушению пострадал пожарный, который был передан на попечение медиков.

Пожар был ликвидирован в 21:55.

В целом за прошедшие сутки VUGD получила 19 вызовов на пожары и 20 на спасательные работы.

В результате пожаров никто не пострадал.

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