Covid-19: в Эстонии зарегистрировано 35 новых случаев за сутки, в Литве - еще больше

Эстония:

За минувшие сутки в Эстонии добавилось 35 случаев коронавируса и тем самым показатель заболеваемости за последние 14 дней поднялся до 17,1 на 100 000 населения.

По данным регистра населения, 22 новых случая коронавируса зафиксировано в Харьюмаа, четыре в Ида-Вирумаа и по три в Вырумаа и Тартумаа. В Йыгевамаа и Рапламаа зафиксировано по одному новому случаю, а у одного человека отсутствует внесенное в регистр населения место жительства.

Из 22 новых харьюмааских случаев один ввезен из ЕС, в двух случаях люди заразились от члена семьи, а в двух — от знакомого. Шесть новых случаев связаны с футбольным клубом Nхmme Kalju и выявлены в ходе организованного Союзом футбола Эстонии (EJL) повторного тестирования.

В двух случаях источник заражения неизвестен, обстоятельства остальных выясняются.

Пять из 11 зафиксированных в период 3-4 сентября в Харьюмаа случаев были ввезены из ЕС, а один из России. В четырех случаях источником заражения был знакомый, в одном случае источник заражения не установлен.

По состоянию на утро субботы госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии семи пациентам, никто из них не подключен к аппарату ИВЛ. За минувшие сутки из больницы были выписаны четыре человека, а госпитализированы двое.

Литва:

В Литве за последние сутки Covid-19 подтвержден у 36 человек.

Таким образом, всего в этой стране коронавирусом заболели 3040 человек, из них выздоровели - 1920.

До сих пор в Литве от Covid-19 умерли 86 человек, еще у 13 зараженных причина смерти была иной.