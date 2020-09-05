Сб, 5.09.2020
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Кришьянис Кариньш о росте заболеваемости Covid-19 в Литве и Эстонии

За стуки в ДТП пострадали пять велосипедистов

Иллюстративное фото

ФОТО: Pixabay

За прошедшие сутки в результате дорожно-транспортных происшествий пострадали 22 человека, в том числе один пешеход и пять велосипедистов, сообщает Госполиция.

В целом по стране зарегистрировано 93 дорожно-транспортных происшествия, 18 аварий были с пострадавшими.

За управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения полиция вчера задержала 11 водителей, за превышение скорости оформлено 210 протоколов.

В целом полиция вчера оформила 402 протокола за различные нарушения правил дорожного движения.

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