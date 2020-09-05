По $40 тысяч Овечкину и Мерзликину, по 20 - Малкину и Балцерсу. Сколько игроки НХЛ получат за плей-офф?

К примеру, в 2019 году обладателю Президентского кубка полагалось 500 тысяч долларов, за вылет в первом круге платили 325 тысяч, во втором - 650 тысяч, в третьем - 1,6 миллион долларов. За выход в финал плеф-офф клуб получал три миллиона долларов, а за победу в финале - 4,9 миллиона, пишет Sport24.

С 2012 года общий призовой фонд розыгрыша Кубка Стэнли вырос с 13 миллионов долларов до 16 миллионов в сезоне 2019/2020. Этим летом было подписано новое коллективное соглашение, и теперь сумма выросла до 32 миллионов долларов.

Журналист Джон Шеннон в Twitter рассказал, как эти деньги будут распределены между 24 командами-участниками плей-офф этого сезона, в расчёте на 31 игрока в каждой команде:

As good a time as any to explain the more than 30 Million dollars in the players' pool...No actual salaries...but they do share in the Playoff Players Fund... pic.twitter.com/9Ms9F2u3r5 — John Shannon (@JShannonhl) September 1, 2020

Так, за вылет в отборочном раунде клуб получит 480 тысяч долларов, за вылет в первом круге - 960 тысяч, во втором круге - 1,555 миллиона, в третьем круге - 2,38 миллиона долларов. За выход в финал команда получит 3,55 миллиона долларов, а обладателю Кубка Стэнли достанутся 5,325 миллионов долларов.

Так как в таблице Шеннона расписаны и бонусы на каждого игрока в каждом раунде, несложно подсчитать, сколько денег получат те российские хоккеисты, которые выступление уже завершили: Александр Овечкин получит 40 тысяч долларов, Евгений Малкин и Артемий Панарин - по 20 тысяч, а, например, Виталий Кравцов - всего 10 тысяч, так как он находился в условном резерве.

Кстати, 20 тысяч долларов получит и одноклубник Малкина из Латвии Рудольф Балцерс - "Пингвины" проиграли квалификацию. А 40 тысяч долларов, как и Овечкину, полагается вратарю "Коламбуса" Элвису Мерзликину, команда которого так же вылетела в первом круге плей-офф.

Конечно, суммы эти для хоккеистов с миллионными контрактами ничтожно малы и не смогут сгладить разочарование от пропущенной в результате пандемии Covid-19 части сезона. Однако столь детальная отчётность свидетельствует о том, что с финансовой прозрачностью в лиге все хорошо, КХЛ о таком может лишь мечтать.