Covid-19 вернулся в Вентспилс и Салдусский край

Кроме того, по три новых случая заражения зарегистрированы в Риге и Олайнском крае, а в Даугавпилсе заболел один житель.

Таким образом, в Риге сейчас насчитывается 66 зараженных Covid-19, в Олайнском крае - девять, в Даугавпилсе - восемь, а в Вентспилсе и Салдусском крае - по одному.

Трое из зарегистрированных вчера заболевших - в возрастной категории от 20 до 29 лет, двое - в категории от 50 до 59 лет. Кроме того, заболел один ребенок в возрасте до девяти лет, а также по одному человеку вы возрасте от десяти до 19 лет, от 30 до 39 лет и от 40 до 49 лет.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии сделано 1964 теста на Covid-19, выявлено девять новых случаев заболевания.

Согласно данным SPKC, семь человек являются контактными лицами ранее заболевших, пути заражения еще двух человек выясняются.

С начала пандемии в Латвии сделано 262 662 теста на Covid-19, выявлены 1425 случаев заболевания. 1187 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки госпитализированы два пациента с Covid-19. В больницах находятся семь пациентов, у всех заболевание средней тяжести.