В Минске задержали участников студенческой демонстрации

В Минске в субботу днем прошла акция солидарности студентов в поддержку учащихся Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), которых задержали накануне за то, что они пели в здание вуза песни из мюзикла "Отверженные" и "Марсельезу", а также держали в руках бело-красно-белые флаги, сообщает портал "Медуза".
Как пишет белорусский портал Tut.by, в демонстрации приняли участия и студенты других вузов, однако сотрудники правоохранительных органов многих задерживали прежде, чем те успевали дойти до места проведения акции.
По словам представителей МВД Беларуси, всего в Минске были в субботу задержаны "не более 30 участников несанкционированных акций". "Они принимали участие в несанкционированных акциях под негосударственнной символикой. Милиция на это реагировала", передает "Медуза" заявление представителя ГУВД Минска.
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