Сб, 5.09.2020
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пресс-секретарь Еврокомиссии Петер Стано.
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В Минске задержали участников студенческой демонстрации

ФОТО: EPA/Scanpix

В Минске в субботу днем прошла акция солидарности студентов в поддержку учащихся Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), которых задержали накануне за то, что они пели в здание вуза песни из мюзикла "Отверженные" и "Марсельезу", а также держали в руках бело-красно-белые флаги, сообщает портал "Медуза".

Как пишет белорусский портал Tut.by, в демонстрации приняли участия и студенты других вузов, однако сотрудники правоохранительных органов многих задерживали прежде, чем те успевали дойти до места проведения акции.  

По словам представителей МВД Беларуси, всего в Минске были в субботу задержаны "не более 30 участников несанкционированных акций". "Они принимали участие в несанкционированных акциях под негосударственнной символикой. Милиция на это реагировала", передает "Медуза" заявление представителя ГУВД Минска.

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