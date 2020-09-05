В Минске задержали участников студенческой демонстрации

В Минске в субботу днем прошла акция солидарности студентов в поддержку учащихся Минского государственного лингвистического университета (МГЛУ), которых задержали накануне за то, что они пели в здание вуза песни из мюзикла "Отверженные" и "Марсельезу", а также держали в руках бело-красно-белые флаги, сообщает портал "Медуза".