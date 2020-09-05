К блокировке интернета в Беларуси причастна Австрия

Мобильный оператор "А1 Беларусь", абоненты которого жаловались на ухудшение связи или ее полное отсутствие в дни массовых протестов в Беларуси восстановил связь для своих пользователей. Однако как стало известно СМИ, 100% компании принадлежит австрийской А1 Telekom Austria Group. При этом, 28% акций А1 Telekom принадлежит правительству Австрии.