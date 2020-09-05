Сб, 5.09.2020
Юрмальское шоссе - самый интенсивный участок дороги в Латвии, в теплые летние дни интенсивность движения здесь превышает 70 тысяч транспортных единиц в день, и я убежден, что поток автомобилей в 100 тысяч единиц в день - это лишь вопрос времени. Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
7

К блокировке интернета в Беларуси причастна Австрия

ФОТО: Ekrānuzņēmums no Youtube video

Мобильный оператор "А1 Беларусь", абоненты которого жаловались на ухудшение связи или ее полное отсутствие в дни массовых протестов в Беларуси восстановил связь для своих пользователей. Однако как стало известно СМИ, 100% компании принадлежит австрийской А1 Telekom Austria Group. При этом, 28% акций А1 Telekom принадлежит правительству Австрии.

Провайдер связи A1 Беларусь согласился заблокировать доступ пользователей к интернету во время демонстраций против Александра Лукашенко, - сообщает польская газета Gazeta Wyborcza, со ссылкой на австрийские СМИ.  

Между тем, в начале августа правительство Австрии осудило любые попытки властей Беларуси ограничить доступ граждан к интернету, подчеркивает польская газета.

Абонентами этого оператора является почти 5 млн из более 9 миллионов жителей Белоруссии.

На вопросы австрийских журналистов концерн заявляет, что работает в соответствии с белорусским правом.

Галерея: Протесты в Беларуси

Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!

Последние новости

НАВЕРХ
Back