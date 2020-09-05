К блокировке интернета в Беларуси причастна Австрия

Мобильный оператор "А1 Беларусь", абоненты которого жаловались на ухудшение связи или ее полное отсутствие в дни массовых протестов в Беларуси восстановил связь для своих пользователей. Однако как стало известно СМИ, 100% компании принадлежит австрийской А1 Telekom Austria Group. При этом, 28% акций А1 Telekom принадлежит правительству Австрии.
Провайдер связи A1 Беларусь согласился заблокировать доступ пользователей к интернету во время демонстраций против Александра Лукашенко, - сообщает польская газета Gazeta Wyborcza, со ссылкой на австрийские СМИ.
Между тем, в начале августа правительство Австрии осудило любые попытки властей Беларуси ограничить доступ граждан к интернету, подчеркивает польская газета.
Абонентами этого оператора является почти 5 млн из более 9 миллионов жителей Белоруссии.
На вопросы австрийских журналистов концерн заявляет, что работает в соответствии с белорусским правом.
Галерея: Протесты в Беларуси
Подпишись на Рассылку RUS TVNET и читай все самое свежее, важное и забавное в своей электронной почте!