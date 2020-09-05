Дуэт Граудиня/Кравченок пропустит чемпионат Европы. У одной из волейболисток обнаружен Covid-19

Covid-19 был подтверждён у Тины Граудини. У её напарницы Анастасии Кравченок и тренера Андриса Круминьша анализы оказались негативными, но поскольку они контактировали с Граундиней в процессе тренировок, они будут вынуждены соблюдать двухнедельный карантин, а также сдать повторные тесты.

В данный момент Латвийская федерация волейбола сотрудничает с Центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы установить всех кто был в прямом контакте с Граудиней.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт на пляже в Майори с 15 по 20 сентября.