Сб, 5.09.2020
Юрмальское шоссе - самый интенсивный участок дороги в Латвии, в теплые летние дни интенсивность движения здесь превышает 70 тысяч транспортных единиц в день, и я убежден, что поток автомобилей в 100 тысяч единиц в день - это лишь вопрос времени. Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
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  • Дуэт Граудиня/Кравченок пропустит чемпионат Европы. У одной из волейболисток обнаружен Covid-19

Дуэт Граудиня/Кравченок пропустит чемпионат Европы. У одной из волейболисток обнаружен Covid-19

Тина Граудиня и Анастасия Кравченок

ФОТО: Paula Čurkste/LETA

Дуэт латвийских пляжных волейболисток Тины Граудини и Анастасии Кравченок из-за положительного теста на коронавирус не сможет принять участие в чемпионате Европы и защитить титул. Об этом сообщает Латвийская федерация волейбола.

Covid-19 был подтверждён у Тины Граудини. У её напарницы Анастасии Кравченок и тренера Андриса Круминьша анализы оказались негативными, но поскольку они контактировали с Граундиней в процессе тренировок, они будут вынуждены соблюдать двухнедельный карантин, а также сдать повторные тесты.

В данный момент Латвийская федерация волейбола сотрудничает с Центром профилактики и контроля заболеваний, чтобы установить всех кто был в прямом контакте с Граудиней.

Чемпионат Европы по пляжному волейболу пройдёт на пляже в Майори с 15 по 20 сентября.

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