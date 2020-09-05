Марк Цукерберг считает, что после выборов в США могут начаться беспорядки

По его мнению Facebook и средства массовой информации могут сделать достаточно, чтобы избежать насилия, сообщил он порталу Axios.

Facebook уже подготовил перечень мер, которые, по мнению Цукерберга, могут успокоить ситуацию. В частности, предполагается отмечать специальным знаком публикации, в которых подвергается сомнению легитимность голосования, ровно так же будут маркировать даже посты самих кандидатов, если кто-то из них поспешит объявить о своей победе, до объявления результатов.