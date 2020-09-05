Сб, 5.09.2020
Юрмальское шоссе - самый интенсивный участок дороги в Латвии, в теплые летние дни интенсивность движения здесь превышает 70 тысяч транспортных единиц в день, и я убежден, что поток автомобилей в 100 тысяч единиц в день - это лишь вопрос времени. Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
Янис Ланге, председатель правления ГАО Latvijas Valsts ceļi
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Марк Цукерберг считает, что после выборов в США могут начаться беспорядки

ФОТО: AFP / Scanpix

Основатель Facebook Марк Цукерберг считает, что между выборами президента США 3 ноября и объявлением результатов в стране могут начаться беспорядки.

По его мнению Facebook и средства массовой информации могут сделать достаточно, чтобы избежать насилия, сообщил он порталу Axios

Facebook уже подготовил перечень мер, которые, по мнению Цукерберга, могут успокоить ситуацию. В частности, предполагается отмечать специальным знаком публикации, в которых подвергается сомнению легитимность голосования, ровно так же будут маркировать даже посты самих кандидатов, если кто-то из них поспешит объявить о своей победе, до объявления результатов.

За неделю до выборов Facebook прекратит публикацию политической рекламы

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