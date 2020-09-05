Марк Цукерберг считает, что после выборов в США могут начаться беспорядки

Основатель Facebook Марк Цукерберг считает, что между выборами президента США 3 ноября и объявлением результатов в стране могут начаться беспорядки.
По его мнению Facebook и средства массовой информации могут сделать достаточно, чтобы избежать насилия, сообщил он порталу Axios.
Facebook уже подготовил перечень мер, которые, по мнению Цукерберга, могут успокоить ситуацию. В частности, предполагается отмечать специальным знаком публикации, в которых подвергается сомнению легитимность голосования, ровно так же будут маркировать даже посты самих кандидатов, если кто-то из них поспешит объявить о своей победе, до объявления результатов.
За неделю до выборов Facebook прекратит публикацию политической рекламы
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