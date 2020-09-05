Латвийский велосипедист Скуиньш занял второе место на этапе Tour de France

Победителем восьмого этапа стал француз Нанс Петерс из команды AG2R La Mondiale, который преодолел дистанцию в 141 км за 4 часа 2 минуты 12 секунд. Скуиньш отстал от победителя на 47 секунд. Третьим стал испанец Карлос Верона из команды Movistar (+0.47).

В общем зачёте продолжает лидировать британец Адам Йейтс из Mitchelton-Scott (34:44.52), вторым идёт словенец Примож Роглич из Team Jumbo-Visma (+0.03), третьим - француз Гийом Мартен из Cofidis (+0.09).

Для Тома Скуиньша это уже третий "Тур де Франс". В 2019 году латвийский велогонщик занял 81 место в общем зачёте.

Девятый этап по горной местности протяжённостью в 153 км пройдёт 6 сентября.

"Тур де Франс" в это году проходит в 107-й раз. Многодневка должна была начаться 27 июня, но старт был перенесён из-за пандемии коронавируса. "Тур де Франс" включает в себя 21 этап общей протяжённостью в 3470 км. Финиш должен состояться 20 сентября в Париже на Елисейских Полях.