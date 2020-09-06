В субботу, 5 сентября, в Риге уже в 15-й раз состоялся фестиваль "Белая ночь". В общей сложности посетителям были доступны более 30 интегрированных в городскую среду арт-объектов, созданных латвийскими и зарубежными художниками, однако наибольшее внимание, как обычно, привлекла инсталляция "Музей Луны" в парке Аркадия - точная копия спутника Земли диаметром семь метров.