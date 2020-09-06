"Крепкий картошек": соцсети смеются над "перехватом разговора Варшавы и Берлина" о Навальном и Лукашенко

После публикации белорусскими СМИ "перехваченного разговора между Варшавой и Берлином" русскоязычные соцсети продолжают делиться мемами на эту тему. "Крепкий картошек" и образы из боевиков - среди самых популярных.

Аудиозапись разговора двух людей, связанного с отравлением российского оппозиционера Алексея Навального и протестами в Беларуси, в пятницу вечером опубликовали анонимный белорусский телеграм-канал "Пул первого" и государственный телеканал "Общенациональное телевидение" (ОНТ).

Суть короткого разговора сводится к тому, что у Польши и Германии якобы есть некие планы, частью которых являются и отравление Навального, и протесты в Беларуси. Отдельного упоминания в разговоре удостоился лично Александр Лукашенко - один из собеседников называет его "крепким орешком", которому верны чиновники и военные.

В телесюжете ОНТ этот диалог представлен как "переговоры представителей Германии и Польши, перехваченные белорусскими спецслужбами", о которых ранее российскому премьеру Михаилу Мишустину рассказывал Александр Лукашенко. Лукашенко утверждал, что запись доказывает факт фальсификации Германией результатов анализов Навального. В ФРГ возможность существования такой аудиозаписи исключили. Пресс-секретарь Навального Кира Ярмыш назвала опубликованную белорусским ТВ запись смешной.

Разговор идет на английском языке. Оба голоса - мужские. Запись сопровождается переводом разговора на русский язык. Представитель Берлина фигурирует как "Ник", а представитель Варшавы - как "Майк".

Пользователи "Твиттера" отметили малоправдоподобную наивность формулировок и стали проводить параллели с клише из американских боевиков c примесью кадров из советских комедий.

Перехваченный разговор Берлина и Варшавы:



— Да?

— Алё!

— Да да?

— Ну как там с отравлением Навального?

— А?

— Как с отравлением Навального?

— Чё с Навальным?

— Чё?

— Куда ты звонишь?

— Тебе звоню.

— Кому?

— Ну тебе.

— Кому тебе?

— А вот тебе вот.

— Ты кто такой?

— Майк — ≋ (@iloverochev) September 4, 2020

Варшава: Лукашенко оказался крепким орешком.

Остальное при встрече, не по телефону.



Берлин: Да-да, понимаю. Тогда до встречи pic.twitter.com/xafj0QoEQ6 — Toтzе (@zagibaigvozdi) September 5, 2020

Некоторые сочли, что ничего странного в формулировках нет, ведь сотрудники спецслужб действительно могут вдохновляться голливудскими блокбастерами в своей работе.

Перехват разговоров — это цирк с конями, но неужели вы думаете, что представители спецслужб реально не говорят штампами из боевиков класса Б? Шпионов не знаю, но знакомые фсбшники/менты на отдыхе регулярно косплеят Джона Макклейна, ради такого на такую службу и идут. — Макс Кидман (@MaxKidman) September 5, 2020

В телесюжете ОНТ не приводится никаких доказательств того, что голоса действительно принадлежат представителям Германии и Польши. Фамилии и должности участников разговора тоже не приводятся.