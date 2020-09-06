Видео ⟩ Минута милоты! Интернет в восторге от человечного разговора двух попугаев

Однако знает ли кто-то, почему попугаи так хорошо повторяют звуки? Ну, согласно одной из теорий, эти птицы яркой раскраски с течением времени развили у себя способность общаться с конкретными индивидами.

Неудивительно, что попугаи - общительные птицы, и им нравится общаться и между собой. Будучи стадными животными, они путешествуют и кормятся как группа, совершая при этом и другие действия. Попугаи - хищники, это означает, что благополучие стада для них важно, чтобы выжить.

Эти чудесные птицы - никакие не пустомели! "У людей действительно большой мозг, но мы не единственные, у попугаев тоже действительно большой мозг, если сравнивать с размерами тела", - рассказал порталу Bored Panda Эндрю Иванюк из университета Альберта, Канада.

На видео, получившем в интернете большую популярность, видно двух попугаев, которых уже назвали "идеальной парой". Люди в восторге от столь человечного разговора между ними.

Впрочем, здесь речь идет скорее о дружбе, чем о романтических отношениях между птицами. Дело в том, что оба попугая - самцы. На видео - две представителя ожереловых попугаев, название которых происходит от так называемого ожерелья на шее. Так вот, ожерелья эти появляются у птиц с возрастом, но только у самцов, ведь в мире птиц обычно более яркой внешностью отличаются именно "мальчики".

Видео: Разговор двух ожереловых попугаев