За сутки выявлено три новых случая Covid-19

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1596 тестов на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).
Согласно данным SPKC, все трое являются контактными лицами ранее заболевших.
С начала пандемии в Латвии сделано 264 258 тестов на Covid-19, выявлены 1428 случаев заболевания. 1187 человек выздоровели, 35 человек скончались.
За прошедшие сутки пациенты с Covid-19 госпитализированы не были. В больницах находятся семь пациентов, у всех заболевание средней тяжести.
Всего из стационаров выписаны 207 человек.
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