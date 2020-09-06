Вс, 6.09.2020
Нация не должна быть заложником одного человека, который вцепился во власть. Светлана Тихановская
Светлана Тихановская

За сутки выявлено три новых случая Covid-19

Иллюстративное фото

ФОТО: Jānis Škapars/TVNET

За прошедшие сутки в Латвии сделано 1596 тестов на Covid-19, выявлено три новых случая заболевания, свидетельствуют данные Центра профилактики и контроля заболеваний (SPKC).

Согласно данным SPKC, все трое являются контактными лицами ранее заболевших.

С начала пандемии в Латвии сделано 264 258 тестов на Covid-19, выявлены 1428 случаев заболевания. 1187 человек выздоровели, 35 человек скончались.

За прошедшие сутки пациенты с Covid-19 госпитализированы не были. В больницах находятся семь пациентов, у всех заболевание средней тяжести.

Всего из стационаров выписаны 207 человек.

Пользуешься Telegram? RUS.TVNET.LV тоже там есть! Подписывайся!

Последние новости

НАВЕРХ
Back