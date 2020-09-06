Совет по фискальной дисциплине: сбор налогов улучшается, но годовой план выполнен не будет

"Прогноз о том, что в мае могла быть достигнута самая низкая точка поступлений налогов, оказался точным. Люди стали более оптимистично воспринимать свое финансовое положение, делают отложенные в начале кризиса покупки, увеличивая тем самым поступления и потребительских, и других налогов", - говорится в отчете.

В то же время СФД указывает, что, несмотря на улучшение сбора налогов в последние месяцы, план 2020 года не будет выполнен.

Например, план поступлений налога на добавленную стоимость за восемь месяцев выполнен лишь на 86,1%, акцизного налога - на 87,3%, подоходного налога с предприятий - на 76,3%.

План поступлений подоходного налога с населения, что немного неожиданно, превышен на 2,3%, тогда как план по соцвзносам выполнен лишь на 93,2%. "В целом показатели поступления налогов можно оценить как хорошие - это можно расценивать как еще один признак восстановления экономики", - отметили в совете.

СФД также отмечает, что в целом баланс и основного, и специального бюджета можно считать адекватным чрезвычайной ситуации. По оперативным данным Государственной казны, баланс основного бюджета в конце августа составлял -216,3 млн евро, тогда как в аналогичный период прошлого года был профицит в размере 227,9 млн евро. В свою очередь баланс специального бюджета в конце августа был положительным - 27,9 млн евро, тогда как в конце августа 2019 года он составлял 234,5 млн евро.

По данным Минфина, план налоговых поступлений в совокупный бюджет за семь месяцев этого года выполнен на 90,8%, то есть недополучено 506,2 млн евро.

Согласно данным Госказны, поступления в консолидированный совокупный бюджет за семь месяцев этого года составили 6,664 млрд евро, расходы - 6,658 млрд евро, таким образом, в совокупном бюджете образовался профицит в размере 6,2 млн евро.