Вс, 6.09.2020
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Тармо, житель Эстонии

Нападение с ножом в Бирмингеме: ранения получили несколько человек

ФОТО: AFP/SCANPIX

В центре Бирмингема в ночь на воскресенье ножевые ранения получили несколько человек, сообщила полиция Великобритании.

Стражи порядка получили вызов о нападении вскоре после полуночи.

Ранены были несколько человек, однако сколько точно и каково их состояние, пока что неизвестно.

Британское телевидение продемонстрировало кадры, на которых видно, что полиция ограничила несколько районов в центре Бирмингема.

"Еще ведется работа над тем, чтобы выяснить, что произошло, и может пройти какое-то время, прежде чем мы сможем что-либо подтвердить", - сообщила полиция, указав, что "сейчас не было бы соответственным спекулировать о причинах инцидента".

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