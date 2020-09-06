Нападение с ножом в Бирмингеме: ранения получили несколько человек

Стражи порядка получили вызов о нападении вскоре после полуночи.

Ранены были несколько человек, однако сколько точно и каково их состояние, пока что неизвестно.

Британское телевидение продемонстрировало кадры, на которых видно, что полиция ограничила несколько районов в центре Бирмингема.

"Еще ведется работа над тем, чтобы выяснить, что произошло, и может пройти какое-то время, прежде чем мы сможем что-либо подтвердить", - сообщила полиция, указав, что "сейчас не было бы соответственным спекулировать о причинах инцидента".