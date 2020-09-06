Алёна Остапенко впервые рассказала об отношениях. А ещё о невероятной лазанье и волшебном ритуале перед матчем

Так, в интервью журналу спортсменка рассказала о своих отношениях с игроком сборной Латвии по футболу Артуром Карашаускасом. Разговоры об отношениях Остапенко и Карашаускаса вспыхнули летом прошлого года, однако пара подтвердила информацию лишь в апреле этого года.

Как известно, Карашаускас является нападающим футбольного клуба "Лиепая", и Остапенко считает, что их объединяет как раз дух "нападающих".

"В этом и скрывается волшебство наших отношений - мы очень похожи по характеру, оба очень взрывные. Нам вместе не скучно", - рассказала в интервью Остапенко.

По словам спортсменки, её влюбленность в футболиста - красивое совпадение, ведь её отец был вратарём запорожского "Металлурга".

"Да, это такое красивое совпадение. Только папа рано закончил играть, и вратарь больше сам по себе - вроде бы в команде, но всё-таки нет. Если мяч не поймает, вся ответственность на нём. Артур же - нападающий".

Также Алёна рассказала, что это лето пара провела в Лиепае, и поделилась планами после завершения карьеры: хочет завести детей и жить в Риге.

Чисто женские штучки

Многие поклонники Алёны и тенниса в целом заметили во время её выступлений ритуал - перед каждым матчем Остапенко мажет губы каким-то бальзамом, делает она это иногда и во время игры. Теперь же секрет раскрыт:

"Просто Carmex. У меня очень сухие губы, обгорают на солнце. Чувствую дискомфорт. И это почти уже стало суеверной привычкой - если не намажу, то не произойдёт так, как надо мне".

Заметили фанаты спортсменки и идеальный розовый маникюр, с которым она часто появляется на публике. Интересно, что ногти не обрезаны коротко, поэтому многие удивляются, не мешает ли это играть в теннис?

"Мне очень нравится розовый. Для тенниса мои ногти не слишком длинные. У американки Серены они в пять раз длиннее, чем у меня, удивляюсь, как они не впиваются в кожу и не мешают играть. Мои гораздо короче - чтобы было удобно держать ракетку", - пояснила Алёна.

В интервью у теннисистки поинтересовались и о том, что находится в тяжёлой сумке, которую Остапенко обычно сама выносит на площадку.

"Она бывает очень тяжелой, так как беру с собой вещи на все случаи - девять ракеток, две пары обуви. Не хочу ещё раз переживать случай, когда во время игры у ботинка отвалилась подошва, а другая обувь осталась в раздевалке".

На корте Алёну, кстати, одевает компания Adidas. Она призналась, что именно компания придумывает, что она будет носить, однако она может высказывать пожелания: "Когда гостила у них в офисе, у меня спрашивали, какого цвета я хотела бы форму, какую модель. Предлагали варианты".

Интересно, что Остапенко надевает на матчи очень патриотичную обувь - на одном ботинке написано "Рига", а на втором - "Алёна".

"Когда оказалось, что в стандартной обуви мне играть сложно, нужно было найти особо удобную модель. Эта обувь создана в Германии, после 3D-сканирования ног. А надпись "Рига" - не только из-за спонсоров, но и потому, что это мой любимый родной город", - пояснила теннисистка.

Если говорить о моде, то здесь Алёна лакончина: "Одеваюсь в зависимости от настроения. Есть моменты, когда очень хочется красиво нарядиться. Вообще, я очень слежу за модой".

Кроме того, одним из хобби Остапенко является готовка. По её словам, готовить ей очень нравится, и она много чего умеет.

"Делаю пельмени - как тесто, так и начинку.

С мамой готовим лазанью, это занимает три часа, но получается невероятно вкусно. Могу пожарить котлеты и очень вкусные блины.

Обычно стараюсь готовить здоровую пищу - варю курицу, делаю лосось на гриле, стейк с рисом или пастой, салатами. Однако больше всего мне по сердцу выпечка - торты, чизкейки, маффины, эклеры, очень вкусная шарлотка. Иногда приготовлю и сама не ем, лишь угощаю друзей", - рассказала спортсменка.