Все новые случаи Covid-19 зарегистрированы в Даугавпилсе

Таким образом, в Даугавпилсе число случаев Covid-19 выросло до десяти, а в Даугавпилсский край вирус снова вернулся, так как ранее все заболевшие там коронавирусом люди выздоровели.

Двое из зараженных - в возрасте от 50 до 59 лет, один - от 60 до 69 лет.

В Латгале Covid-19 сейчас зарегистрирован в 11 самоуправлениях, что является вторым по величине числом после Рижского региона. Всего зараженные Covid-19 люди живут в 45 самоуправлениях Латвии.

Напомним, за прошедшие сутки в Латвии сделано 1596 тестов на Covid-19, выявлены три новых случая заболевания.

Согласно данным SPKC, все заболевшие являются контактными лицами людей, у которых уже выявлен Covid-19.