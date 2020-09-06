В Эстонии за сутки зафиксировано 25 новых случаев Covid-19, в Литве - 43

Эстония

За минувшие сутки в Эстонии выявлено 25 положительных тестов на коронавирус, тем самым показатель заболеваемости за последние 14 дней вырос до 18,36 случая на 100 000 населения.

При этом в Таллине заболеваемость достигла 27,4 случая на 100 000 человек.

По состоянию на утро воскресенья госпитализация из-за коронавируса требуется в Эстонии семи пациентам, ни один из них не подключен к аппарату ИВЛ.

Литва

В Литве за прошедшие сутки инфицирование Covid-19 подтверждено у 43 человек.

Таким образом, всего в Литве вирус констатирован у 3083 человек, 1954 из которых выздоровели.

Примечательно, что 19 новых случаев зарегистрированы в Вильнюсе, а 11 - в Каунасе.

В Литве от Covid-19 умерли уже 86 человек, а еще и 13 зараженных причина смерти была иной.