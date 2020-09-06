Протесты в Беларуси: люди снова собираются на "Марш единства"

В Беларуси продолжаются протесты несогласных с итогами выборов президента. В воскресенье, 6 сентября, должен пройти очередной "Марш единства".
Площадь Независимости в Минске, где на 14 часов запланирован "Марш единства", была предварительно оцеплена, а подземные переходы на площадь - закрыты. Рядом с площадью - скопление спецтехники и силовиков. У стелы "Минск - город-герой" территория огорожена турникетами и колючей проволокой, пишет Deutsche Welle.
Корреспондент Tut.by заснял, как со стороны Уручья в Минск въехала колонна БТР. Около железнодорожного вокзала были замечены водометы.
Минск. Площадь Независимости уже оцеплена. Подземные переходы, ведущие на площадь, также закрыты. pic.twitter.com/YZBIL8OCIP— TUT.BY (@tutby) September 6, 2020
Оцеплены также Площадь победы и Октябрьская площадь. Минский метрополиет сообщил о закрытии станций "Площадь Ленина", "Октябрьская", "Купаловская", "Площадь Победы" и "Площадь Якуба Коласа". Поезда следуют без остановки на данных станциях. Минский метрополитен приносит извинения за временные неудобства, принятые "в целях обеспечения безопасности пассажиров".
Около полудня колонны протестующих начали движение в сторону центра.
МВД заявляют, что задействуют дополнительные меры
В МВД предупредили о "комплексе мер, который будет предпринят в целях недопущения в Минске противоправных действий со стороны протестующих".
"Сотрудники милиции несут службу в усиленном режиме. Для обеспечения безопасности увеличено число нарядов и военнослужащих. Дополнительно задействована спецтехника милиции и внутренних войск МВД. В течение дня будут перекрыты проспекты города", - отметили в МВД.
Милиция также предупредила о незаконности таких массовых мероприятиях. "Сотрудники милиции примут все необходимые меры для пресечения таких акций и недопущения нарушений общественного порядка", - пообещали в МВД.
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