Вс, 6.09.2020
Это интернациональное, когда пьют, то все равны. Но эстонцев больше всего. Но, конечно, потому что магазин прямо на границе с Эстонией. Тармо, житель Эстонии
Тармо, житель Эстонии
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Фото ⟩ В Эстонии Audi из Латвии пыталась скрыться от полиции прямо по лесной пешеходной тропе

Сегодня, 6 сентября, полицейские в Пайде, Эстония, дали знак остановиться Audi с латвийскими номерами. Водитель проигнорировал приказ полиции и попытался скрыться, пишет Rus.Postimees.

Погоня в городе Тюри завершилась на тропе здоровья в лесу Толли. После того, как автомобиль Audi проехал несколько километров по тропе, машина остановилась между канавой и деревьями.

В автомобиле находились два гражданина Латвии. По предварительным данным, оба употребляли алкоголь.

Для проведения следственных мероприятий они были доставлены в Пайдеское отделение полиции.

Поскольку тропа здоровья пользуется популярностью среди владельцев собак, спортсменов и любителей природы, попытка водителя скрыться от полиции подвергла опасности жизнь и здоровье как передвигавшихся по улицам людей, так находившихся на лесной тропе.

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