Фото ⟩ В Эстонии Audi из Латвии пыталась скрыться от полиции прямо по лесной пешеходной тропе

Погоня в городе Тюри завершилась на тропе здоровья в лесу Толли. После того, как автомобиль Audi проехал несколько километров по тропе, машина остановилась между канавой и деревьями.

В автомобиле находились два гражданина Латвии. По предварительным данным, оба употребляли алкоголь.

Для проведения следственных мероприятий они были доставлены в Пайдеское отделение полиции.

Поскольку тропа здоровья пользуется популярностью среди владельцев собак, спортсменов и любителей природы, попытка водителя скрыться от полиции подвергла опасности жизнь и здоровье как передвигавшихся по улицам людей, так находившихся на лесной тропе.