Вс, 6.09.2020
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Светлана Тихановская
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Несмотря на пандемию, Рижский зоопарк завершил полугодие с прибылью

Свиньи в Рижском зоопарке

ФОТО: Evija Trifanova/LETA

Несмотря на ограничения из-за Covid-19, Рижский зоопарк первое полугодие завершил с небольшой прибылью, свидетельствует неаудированный финансовый отчет о деятельности зоопарка.

Прибыль зоопарка до 30 июня составила 999 евро, тогда как в прошлому году, по данным Firmas.lv, он работал с оборотом в размере 3,9 млн евро и прибылью в размере 293 943 евро.

В отчете отмечается, что в 2020 году зоопарк продолжает предлагать посетителям отремонтированные и расширенные экспозиции, в которых обеспечены соответствующие условия для животных.

Тем не менее, хотя ограничения из-за коронавируса частично отменены, ожидается снижение темпов экономического развития и невозможно прогнозировать, как ситуация будет развиваться в будущем.

Основной капитал Рижского зоопарка составляет 28,9 млн евро, он полностью принадлежит столичному самоуправлению.

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