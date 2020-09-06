Несмотря на пандемию, Рижский зоопарк завершил полугодие с прибылью

Несмотря на ограничения из-за Covid-19, Рижский зоопарк первое полугодие завершил с небольшой прибылью, свидетельствует неаудированный финансовый отчет о деятельности зоопарка.
Прибыль зоопарка до 30 июня составила 999 евро, тогда как в прошлому году, по данным Firmas.lv, он работал с оборотом в размере 3,9 млн евро и прибылью в размере 293 943 евро.
В отчете отмечается, что в 2020 году зоопарк продолжает предлагать посетителям отремонтированные и расширенные экспозиции, в которых обеспечены соответствующие условия для животных.
Тем не менее, хотя ограничения из-за коронавируса частично отменены, ожидается снижение темпов экономического развития и невозможно прогнозировать, как ситуация будет развиваться в будущем.
Основной капитал Рижского зоопарка составляет 28,9 млн евро, он полностью принадлежит столичному самоуправлению.
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